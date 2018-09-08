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Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия 1:2 Логотип Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина - - -
19:00 сегодня Логотип ШвейцарияШвейцария -:- Логотип ИсландияИсландия 1.44 4.36 8.07
19:00 сегодня Логотип ФинляндияФинляндия -:- Логотип ВенгрияВенгрия - - -
19:00 сегодня Логотип БеларусьБеларусь -:- Логотип Сан-МариноСан-Марино - - -
21:45 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип ИспанияИспания 2.71 3.23 2.97
21:45 сегодня Логотип ЭстонияЭстония -:- Логотип ГрецияГреция - - -
21:45 сегодня Логотип ЛюксембургЛюксембург -:- Логотип МолдавияМолдавия - - -
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03:00 Матч завершен Логотип ВенесуэлаВенесуэла 1:2 Логотип КолумбияКолумбия - - -
03:00 Матч завершен Логотип СШАСША 0:2 Логотип БразилияБразилия - - -
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Дибала хочет перейти в «Реал»

сегодня, 17:46

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала хочет покинуть команду. Футболист хочет сменить клуб в связи с потерей места в стартовом составе. Сообщается, что Дибала заинтересован в переходе в мадридский «Реал».

Ранее сообщалось, что Дибала согласовал 5-летний контракт с мадридским «Атлетико».

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Все комментарии
cska plus
cska plus
сегодня в 18:57
Играть в великом Реале мечта каждого футболиста.
Artuom
Artuom
сегодня в 18:56
Реал если и будет покупать форварда, то только ЦН. Уверен что это утка, Дибала в данный момент Реалу точно не интересен.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 18:40
Дорогой лавочник "Ювентуса", но нужен ли он "Реалу"?
juvenale
juvenale
сегодня в 18:22
Слайш:
пфф, в кастилью разве что )) если перестал попадать в основе Юве, какой шанс попасть в основу Реала? Там требования повыше будут )
в чем требования выше?у Ювентуса атака точно не слабее Реала,Реал сильнее только в полузащите и крайках защиты
juvenale
juvenale
сегодня в 18:20
Аллегри талантливого игрока угробил))))
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
сегодня в 18:17
Абсолютно верно!! Работы в этом сезоне всем хватит !! И дибале в том числе! Вон посмотрите Коста сейчас лучший и очень важный игрок в Юве и тот на скамейке , выходит на замену и не бурчит и не плачет, так как понимает что сезон очень длинный и тренеру и игрокам нужно правильно рассчитать силы для самых главных матчей!! И тот же Дибала выйдет и сыграет где надо и как надо в любой момент!! Макс знает что делает. Я тоже хотел бы видеть Паоло в каждом матче и в основе, но понимаю что это не реально и невозможно!
Слайш
Слайш
сегодня в 18:14
пфф, в кастилью разве что ))

если перестал попадать в основе Юве, какой шанс попасть в основу Реала? Там требования повыше будут )
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
сегодня в 18:12
Да ! Возможно. Но я все же думаю что Дибала для Юве подходит лучше всего! Если он перестанет быть интересен руководству клуба ( в чем я очень сильно сомневаюсь ☝️) то конечно же его продадут! Опять же таки , если он сам этого захочет! А слухи и сплетни- это всего лишь слухи и сплетни! Ещё совсем недавно писали каждый день что Марсело уже одной ногой в Юве и что якобы он сам хочет и что уже все решено! А уже на днях пишут совершенно другое где тот же Марсело говорит что будет в Реале до конца карьеры и что его там все устраивает! Так что думаю это всего лишь разговоры!
The Dark Knight
The Dark Knight
сегодня в 18:12
mangoх12:
не хочет быть подставкой для пеналду
Это Неймар не хотел быть тем самым для Месси, а в Ювентусе в этом сезоне будет куда больше ротации, чем в Барселоне во времена, когда там играл Неймар.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:07
В Реал запасных не берут.
mangoх12
mangoх12
сегодня в 18:05
не хочет быть подставкой для пеналду
The Dark Knight
The Dark Knight
сегодня в 18:02
Valeriy Lutsak:
Думаю очередная сплетня журналюг! Ну куда он он уйдёт? Кто его купит за большие деньги? А за дёшево его понятно что не захотят отдавать! Да я и уверен , что он и сам не хочет уходить из такого клуба! Любой переход - это по сути понижение, да и не в каждый чемпионат он подходит! В Англию, точно нет! В Германию тоже нет, в Испанию - он не нужен, тем более за дорого. Они если и захотят потратить большие деньги так это уж конечно на: Салаха, Мбапе, Неймара, Кейна!! Но не на Дибалу. Парень он конечно способный тут спору нет. Но думаю Юве это и есть его клуб! И будет он там сидеть до пенсии!! Да учится уму разуму. Тем более есть у кого. Я лично все же думаю, что он заиграет ярко. Впереди очень длинный сезон , много тяжёлых и ответственных матчей. Так что всем работы будет хватать. А Максу все же виднее кого , как и в каком матче спользовать.
Педро я тоже мало представлял в Англии, но заиграл он в целом неплохо.
The Dark Knight
The Dark Knight
сегодня в 18:01
ROMA DROGBA:
Неужели он так плох, что совсем не жалко? Он же молодой и мегаперспективный?
Я последнее время склоняюсь к мысли, что Дибала пригодился бы Челси. Не сейчас, но через год-два. А у Реал Мадрида и так игроков такого плана и позиции хватает, и не сильно уступающих Пауло по уровню.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
сегодня в 18:01
Думаю очередная сплетня журналюг! Ну куда он он уйдёт? Кто его купит за большие деньги? А за дёшево его понятно что не захотят отдавать! Да я и уверен , что он и сам не хочет уходить из такого клуба! Любой переход - это по сути понижение, да и не в каждый чемпионат он подходит! В Англию, точно нет! В Германию тоже нет, в Испанию - он не нужен, тем более за дорого. Они если и захотят потратить большие деньги так это уж конечно на: Салаха, Мбапе, Неймара, Кейна!! Но не на Дибалу. Парень он конечно способный тут спору нет. Но думаю Юве это и есть его клуб! И будет он там сидеть до пенсии!! Да учится уму разуму. Тем более есть у кого. Я лично все же думаю, что он заиграет ярко. Впереди очень длинный сезон , много тяжёлых и ответственных матчей. Так что всем работы будет хватать. А Максу все же виднее кого , как и в каком матче спользовать.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 17:52
Великий Князь:
Скатертью дорога.
Неужели он так плох, что совсем не жалко?
Он же молодой и мегаперспективный?
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 17:48
Скатертью дорога.
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