Дибала хочет перейти в «Реал»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала хочет покинуть команду. Футболист хочет сменить клуб в связи с потерей места в стартовом составе. Сообщается, что Дибала заинтересован в переходе в мадридский «Реал».
Ранее сообщалось, что Дибала согласовал 5-летний контракт с мадридским «Атлетико».
если перестал попадать в основе Юве, какой шанс попасть в основу Реала? Там требования повыше будут )
если перестал попадать в основе Юве, какой шанс попасть в основу Реала? Там требования повыше будут )
Он же молодой и мегаперспективный?
Он же молодой и мегаперспективный?