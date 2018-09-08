«Барселона» и «Челси» следят за вундеркиндом из «Фулхэма»

сегодня, 14:16

Английская пресса сообщает, что полузащитник «Фулхэма» Харви Эллиот входит в сферу интересов «Барселоны» и «Челси».

Каталонский клуб начал следить за игроком после выступления за сборную Англии U15 на одном из турниров в этом году. Успехи Эллиота на юниорском уровне позволили ему на этой неделе получить приглашение на тренировки с основным составом «Фулхэма».

Английский клуб не может официально заключить контракт с Эллиотом. Клуб сможет предложить игроку предварительное соглашение только в январе, за несколько месяцев до того, как полузащитнику исполнится 16 лет.

Недавно сообщалось, что «Фулхэм» выкупил права на нападающего Александара Митровича.