Бэйли предпочел перейти в «Челси», а не ПСЖ

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21-летний нападающий «Байера» Леон Бэйли планирует сменить клуб в январе, сообщил источник из Германии. Ямайский футболист может выбирать из ряда предложений, поскольку привлек внимание многих топ-клубов Европы.

Основными претендентами на форварда считаются «Челси» и ПСЖ , однако Бэйли хочет надеть футболку лондонского клуба. Решающим фактором стало приглашение в ряды «синих» Маурицио Сарри. Леон является поклонником футбола итальянского специалиста.

Напомним, что в августе Бэйли продлил контракт с «Байером» до 2023 года.