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Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия 1:2 Логотип Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина - - -
19:00 72’ Логотип ШвейцарияШвейцария 5:0 Логотип ИсландияИсландия 1.51 4.22 7.47
19:00 68’ Логотип ФинляндияФинляндия 1:0 Логотип ВенгрияВенгрия - - -
19:00 74’ Логотип БеларусьБеларусь 3:0 Логотип Сан-МариноСан-Марино - - -
21:45 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип ИспанияИспания 2.66 3.23 3.04
21:45 сегодня Логотип ЭстонияЭстония -:- Логотип ГрецияГреция - - -
21:45 сегодня Логотип ЛюксембургЛюксембург -:- Логотип МолдавияМолдавия - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип ВенесуэлаВенесуэла 1:2 Логотип КолумбияКолумбия - - -
03:00 Матч завершен Логотип СШАСША 0:2 Логотип БразилияБразилия - - -
05:08 Матч завершен Логотип МексикаМексика 1:4 Логотип УругвайУругвай 3.27 3.21 2.4
06:00 Матч завершен Логотип АргентинаАргентина 3:0 Логотип ГватемалаГватемала - - -
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Дармиан может перейти в «Интер»

сегодня, 19:39

Миланский «Интер» заинтересован в услугах защитника «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиана. 28-летний итальянец недоволен отсутствием игровой практики, поэтому не прочь сменить команду в ближайшее трансферное окно.

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