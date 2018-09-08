«Милан» нацелился на лидера «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес попал в сферу интересов «Милана». Итальянский клуб планирует предпринять попытку приобрести аргентинца в зимнее трансферное окно.
Ранее сообщалось об интересе к Паредесу со стороны «Сампдории».
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|-
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|3.21
|2.4
Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес попал в сферу интересов «Милана». Итальянский клуб планирует предпринять попытку приобрести аргентинца в зимнее трансферное окно.
Ранее сообщалось об интересе к Паредесу со стороны «Сампдории».