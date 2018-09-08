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Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия 1:2 Логотип Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина - - -
19:00 71’ Логотип ШвейцарияШвейцария 5:0 Логотип ИсландияИсландия 1.51 4.22 7.47
19:00 67’ Логотип ФинляндияФинляндия 1:0 Логотип ВенгрияВенгрия - - -
19:00 73’ Логотип БеларусьБеларусь 3:0 Логотип Сан-МариноСан-Марино - - -
21:45 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип ИспанияИспания 2.66 3.23 3.04
21:45 сегодня Логотип ЭстонияЭстония -:- Логотип ГрецияГреция - - -
21:45 сегодня Логотип ЛюксембургЛюксембург -:- Логотип МолдавияМолдавия - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип ВенесуэлаВенесуэла 1:2 Логотип КолумбияКолумбия - - -
03:00 Матч завершен Логотип СШАСША 0:2 Логотип БразилияБразилия - - -
05:08 Матч завершен Логотип МексикаМексика 1:4 Логотип УругвайУругвай 3.27 3.21 2.4
06:00 Матч завершен Логотип АргентинаАргентина 3:0 Логотип ГватемалаГватемала - - -
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«Милан» нацелился на лидера «Зенита»

сегодня, 19:46

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес попал в сферу интересов «Милана». Итальянский клуб планирует предпринять попытку приобрести аргентинца в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось об интересе к Паредесу со стороны «Сампдории».

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Все комментарии
Ваня лучший
Ваня лучший
сегодня в 20:30
makkie:
Пусть забирают быстрее - такие хамы и грубияны в РПЛ не нужны. Приезжал мастером - сейчас подленьким стал, а судьи на все глаза закрывают.
Он такой и был - провокатор и симулянт. Вспомни как он от легкого толчка в плечо схватился за лицо и вылил ведро слез на газон, а как стонал и катался.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 20:29
Итересуются есть ли они вообще))...
борька
борька
сегодня в 20:23
И Лодыжку вприлачу!
mangoх12
mangoх12
сегодня в 20:20
подумал Дзюбу хотят)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:17
На Кастильехо и Кальдару 60 млн потратили......
До зимы пусть ещё миллионов 40 на Паредеса копят......
LOpp
LOpp
сегодня в 20:16
Я бы даже сказал - многие топ клубы Европы интересуются воспитанниками Зенита
InKarpinWeTrust
InKarpinWeTrust
сегодня в 20:13
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 20:13
    В Милане денег не хватит. Никогда!
    makkie
    makkie
    сегодня в 20:12
    Пусть забирают быстрее - такие хамы и грубияны в РПЛ не нужны.
    Приезжал мастером - сейчас подленьким стал, а судьи на все глаза закрывают.
    ndedov
    ndedov
    сегодня в 20:10
    Продать и дорого надо его.
    vinyardrip
    vinyardrip
    сегодня в 20:08
    Э.. Это лидер зени?
    Весёлый могильщик
    Весёлый могильщик
    сегодня в 20:06
    За дорого можно продать.
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин
    сегодня в 20:04
    Дзюба сейчас лидер,как в Зените,так и в сборной.А никакой ни Паредас
    Морозовский
    Морозовский
    сегодня в 20:03
      Ragnar_Lodbrok
      Ragnar_Lodbrok
      сегодня в 20:03
      Паредас может хорошо играть только в слабых клубах и в средних чемпионатах, так что пусть остается в проекте, либо валит в Китай. В более менее сильной Роме Паредас не показывал ничего особенного.
      Ragnar_Lodbrok
      Ragnar_Lodbrok
      сегодня в 20:01
      Литейный 4:
      Многие топ клубы Европы интересуются игроками Зенита.
      Только в итоге их никто не покупает, и они все едут в Китай, ухахаха. P.S.: Милан сейчас далеко не топ клуб
      Рoнальдиньo
      Рoнальдиньo
      сегодня в 20:00
      А разве не Кержаков лидер Зенита? Воробейбьюн кажись круче этого ноунейма
      Василий 50
      Василий 50
      сегодня в 19:59
      Вокруг "Милана" много слухов.
      Но им, для начала, нужно найти тренера.
      cska plus
      cska plus
      сегодня в 19:58
      Всё зависит от Богданыча.
      Литейный 4
      Литейный 4
      сегодня в 19:57
      Многие топ клубы Европы интересуются игроками Зенита.
      piercman
      piercman
      сегодня в 19:56
      ну если полташка лишняя есть, то можно начать переговоры. если меньше - то идите в тарасовку.
      iNels
      iNels
      сегодня в 19:54
      по заголовку подумал, что дзюба. я хз, в чем паредес лидер зенита... получил с минском красную и это только усилило игру)
      Sully
      Sully
      сегодня в 19:50
      идите в *нус...
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