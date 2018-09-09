  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Сегунда
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • США. МЛС
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Бразилия. Серия А
  • Лига Наций
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Украина. Первая лига
Лига Наций 2018/2019, 2 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип УкраинаУкраина -:- Логотип СловакияСловакия - - -
19:00 сегодня Логотип ДанияДания -:- Логотип УэльсУэльс - - -
19:00 сегодня Логотип БолгарияБолгария -:- Логотип НорвегияНорвегия - - -
19:00 сегодня Логотип ГрузияГрузия -:- Логотип ЛатвияЛатвия - - -
19:00 сегодня Логотип МакедонияМакедония -:- Логотип АрменияАрмения - - -
21:45 сегодня Логотип ФранцияФранция -:- Логотип НидерландыНидерланды - - -
21:45 сегодня Логотип КипрКипр -:- Логотип СловенияСловения - - -
21:45 сегодня Логотип ЛихтенштейнЛихтенштейн -:- Логотип ГибралтарГибралтар - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб Кайрат (Алматы)Кайрат - - -
ГлавнаяНовости

«Манчестер Юнайтед» поспорит с «Сити» за Невеша

сегодня, 09:35

Британские СМИ недавно сообщали, что в январе «Манчестер Сити» предпримет попытку купить полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша. Теперь же, согласно информации прессы, за португальца готов побороться и «Манчестер Юнайтед».

21-летний футболист ярко проявил себя в минувшем сезоне Чемпионшипа, теперь же помогает «волкам» добиваться успехов в Премьер-Лиге.

Напомним, «Вулверхэмптон» приобрел Невеша летом 2017 года у «Порту», а в июле этого года продлил с ним контракт, удвоив зарплату. Стоимость Невеша оценивается в 60 млн фунтов.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бэйли предпочел перейти в «Челси», а не ПСЖ
Сегодня, 09:47 1
«Ливерпуль» не заинтересован в услугах Рабьо
Вчера, 21:50 1
«Милан» нацелился на лидера «Зенита»
Вчера, 19:46 52
Дармиан может перейти в «Интер»
Вчера, 19:39 3
Дибала хочет перейти в «Реал»
Вчера, 17:46 29
«Наполи» попробует подписать Лоботку зимой
Вчера, 16:55 1
Обсудить
Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:51
все как обычно, где мс, там и мю)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100