«Манчестер Юнайтед» поспорит с «Сити» за Невеша

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Британские СМИ недавно сообщали, что в январе «Манчестер Сити» предпримет попытку купить полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша. Теперь же, согласно информации прессы, за португальца готов побороться и «Манчестер Юнайтед».

21-летний футболист ярко проявил себя в минувшем сезоне Чемпионшипа, теперь же помогает «волкам» добиваться успехов в Премьер-Лиге.

Напомним, «Вулверхэмптон» приобрел Невеша летом 2017 года у «Порту», а в июле этого года продлил с ним контракт, удвоив зарплату. Стоимость Невеша оценивается в 60 млн фунтов.