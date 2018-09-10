Зидан: «Скоро вернусь к работе»

Французский специалист Зинедин Зидан рассказал, что вскоре вернется на тренерский мостик. Последним местом работы Зизу был «Реал», с которым он трижды кряду выиграл Лигу чемпионов.
Несомненно, я скоро вернусь к работе. Мне нравится тренерская деятельность, я посвятил футболу всю свою жизнь.
СМИ уже вовсю сватают Зидана в «Манчестер Юнайтед».
В Реале всё-таки осталась база от Анчелотти, тем более Зидан работал помощником Карло.
В Реале всё-таки осталась база от Анчелотти, тем более Зидан работал помощником Карло.