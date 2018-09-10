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Зидан: «Скоро вернусь к работе»

сегодня, 08:26

Французский специалист Зинедин Зидан рассказал, что вскоре вернется на тренерский мостик. Последним местом работы Зизу был «Реал», с которым он трижды кряду выиграл Лигу чемпионов.

Несомненно, я скоро вернусь к работе. Мне нравится тренерская деятельность, я посвятил футболу всю свою жизнь.

СМИ уже вовсю сватают Зидана в «Манчестер Юнайтед». 

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Все комментарии
Крестовский баклан
Крестовский баклан
сегодня в 09:54
Где-то в Манчестере загрустил один переводчик...
RMUKMU
RMUKMU
сегодня в 09:49
В МЮ ему не следует идти. После Философа и Особенного игру придётся строить с нуля.
В Реале всё-таки осталась база от Анчелотти, тем более Зидан работал помощником Карло.
FERIS
FERIS
сегодня в 09:44
Удачи Зизу в дальнейшей тренерской карьере!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 09:25
Хорошо все же Зидану было работать в " Реале ". Футболисты настолько высокого уровня, что достаточно было ему сказать: " Надо выиграть ", как они сами сделают все для этого. И не надо ему говорить, куда бежать, что делать, когда бить, а когда отдавать пас... Благодать.
Одно слово румын
Одно слово румын
сегодня в 09:17
Ждём-с!
cska.78
cska.78
сегодня в 08:56
Пора бы уже!
eleven LC
eleven LC
сегодня в 08:33
МЮ очень повезёт если придёт Зидан,титулы не заставят себя ждать!
No problem
No problem
сегодня в 08:32
Удачи тебе лысая башка.
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