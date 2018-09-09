Альбиоль: «Надеюсь, Роналду не будет много забивать в „Ювентусе“»

Защитник «Наполи» Рауль Альбиоль поделился ожиданиями от выступления Криштиану Роналду в «Ювентусе».

Криштиану - отличный игрок с невероятным потенциалом. Как я уже говорил, в Италии ему будет сложнее забивать по 40 голов за сезон. Надеюсь, что этого и не случится, ведь это будет хорошо для «Ювентуса», но плохо для «Наполи».

Неудачный старт Роналду? В прошлом сезоне он тоже не забивал в начале, но потом показал фантастическую результативность. Если Криштиану забивает голы пачками на протяжении всей карьеры, то это не случайно.