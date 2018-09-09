  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Сегунда
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Бразилия. Серия А
  • Лига Наций
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Чемпионат Европы U21. Отборочные матчи
Лига Наций 2018/2019, 2 тур 1 X 2
21:45 сегодня Логотип ПортугалияПортугалия -:- Логотип ИталияИталия - - -
21:45 сегодня Логотип ШвецияШвеция -:- Логотип ТурцияТурция - - -
21:45 сегодня Логотип ШотландияШотландия -:- Логотип АлбанияАлбания - - -
21:45 сегодня Логотип СербияСербия -:- Логотип РумынияРумыния - - -
21:45 сегодня Логотип ЧерногорияЧерногория -:- Логотип ЛитваЛитва - - -
21:45 сегодня Логотип АндорраАндорра -:- Логотип КазахстанКазахстан - - -
21:45 сегодня Логотип КосовоКосово -:- Логотип ФарерыФареры - - -
21:45 сегодня Логотип МальтаМальта -:- Логотип АзербайджанАзербайджан - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
19:00 сегодня Логотип РоссияРоссия -:- Логотип ЧехияЧехия - - -
ГлавнаяНовости

Альбиоль: «Надеюсь, Роналду не будет много забивать в „Ювентусе“»

вчера, 23:16

Защитник «Наполи» Рауль Альбиоль поделился ожиданиями от выступления Криштиану Роналду в «Ювентусе».

Криштиану - отличный игрок с невероятным потенциалом. Как я уже говорил, в Италии ему будет сложнее забивать по 40 голов за сезон. Надеюсь, что этого и не случится, ведь это будет хорошо для «Ювентуса», но плохо для «Наполи».

Неудачный старт Роналду? В прошлом сезоне он тоже не забивал в начале, но потом показал фантастическую результативность. Если Криштиану забивает голы пачками на протяжении всей карьеры, то это не случайно.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Гебре Селасси: «Чехии надо реабилитироваться за поражение от Украины»
Сегодня, 00:26 1
Тимо Вернер: «Сане может стать лидером сборной Германии»
Вчера, 22:59 0
Реднапп: «Терри остается фантастическим футболистом»
Вчера, 22:52 3
Иммобиле: «Сборная Португалии сильна и без Роналду»
Вчера, 22:36 2
Манчини: «Меня не слишком беспокоит критика»
Вчера, 22:30 6
Нуну Гомеш: «Андре Силва пришел в „Милан“ в трудное для клуба время»
Вчера, 21:40 0
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100