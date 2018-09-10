Гебре Селасси: «Чехии надо реабилитироваться за поражение от Украины»

Защитник сборной Чехии Теодор Гебре Селасси пообщался с прессой в преддверии товарищеского матча против команды России. Встреча состоится 10 сентября в Ростове-на-Дону.

Мы просматривали последний матч сборной России против Турции. Понимаем, что нас ждет очень тяжелый матч с серьезным соперником. Для нас это будет важная игра, крайне важно реабилитироваться за недавнее поражение от Украины в Лиге Наций.

Исходя из того, что мы видели в последнем матче сборной России, она придерживается командной игры. Конечно, очень выделяется Артем Дзюба. Этого игрока нельзя оставлять одного, за ним постоянно нужно присматривать. Жаль, что он не сыграет с Чехией, — было бы интересно посоперничать с ним. Тем не менее нам точно будет непросто.