Реднапп: «Терри остается фантастическим футболистом»

Знаменитый английский специалист Харри Реднапп поделился мыслями о возможном переходе 37-летнего англичанина Джона Терри в «Спартак».

Терри исполняется 38 лет? Для него это ничего не значит. Я знаю его очень давно. Мне достаточно 30 секунд, чтобы понять все об игроке, и Терри меня сразу же впечатлил, когда я его впервые увидел. Я следил за ним и в «Астон Вилле» в прошлом сезоне. Поверьте, это все еще фантастический футболист.

Несомненно, Терри ждет успех в «Спартаке». Джонни хочет играть, побеждать, он любит футбол и не хочет уходить из него. Он не думает о деньгах, для него важнее всего – выходить на поле, помогать своей команде. Это очень-очень хороший игрок. «Спартаку» очень повезло, если Терри действительно станет игроком этого клуба. Уверен, что он окажет огромное влияние на команду в этом сезоне.