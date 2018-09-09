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Лига Наций 2018/2019, 2 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип УкраинаУкраина 1:0 Логотип СловакияСловакия - - -
19:00 Матч завершен Логотип ДанияДания 2:0 Логотип УэльсУэльс - - -
19:00 Матч завершен Логотип БолгарияБолгария 1:0 Логотип НорвегияНорвегия - - -
19:00 Матч завершен Логотип ГрузияГрузия 1:0 Логотип ЛатвияЛатвия - - -
19:00 Матч завершен Логотип МакедонияМакедония 2:0 Логотип АрменияАрмения - - -
21:45 Идет второй тайм, 59’ Логотип ФранцияФранция 1:0 Логотип НидерландыНидерланды - - -
21:45 58’ Логотип КипрКипр 0:1 Логотип СловенияСловения - - -
21:45 59’ Логотип ЛихтенштейнЛихтенштейн 1:0 Логотип ГибралтарГибралтар - - -
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Реднапп: «Терри остается фантастическим футболистом»

сегодня, 22:52

Знаменитый английский специалист Харри Реднапп поделился мыслями о возможном переходе 37-летнего англичанина Джона Терри в «Спартак».

Терри исполняется 38 лет? Для него это ничего не значит. Я знаю его очень давно. Мне достаточно 30 секунд, чтобы понять все об игроке, и Терри меня сразу же впечатлил, когда я его впервые увидел. Я следил за ним и в «Астон Вилле» в прошлом сезоне. Поверьте, это все еще фантастический футболист.

Несомненно, Терри ждет успех в «Спартаке». Джонни хочет играть, побеждать, он любит футбол и не хочет уходить из него. Он не думает о деньгах, для него важнее всего – выходить на поле, помогать своей команде. Это очень-очень хороший игрок. «Спартаку» очень повезло, если Терри действительно станет игроком этого клуба. Уверен, что он окажет огромное влияние на команду в этом сезоне.

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