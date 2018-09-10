В исполкоме УЕФА назвали здравой идею отказа от правила выездного гола

Член исполкома УЕФА Сервет Ярдымджы высказался о том, что европейские тренеры предложили организации пересмотреть правило выездного гола.
Тренеры подняли важную тему. Я согласен с тем, что гостевой гол не должен стоить двух, это звучит здраво. К тому же это очень влияет на тактику команды, особенно если она играет дома. Играя при своих болельщиках, приходится слишком много думать об обороне, ведь пропущенный мяч фактически стоит двух.
УЕФА, безусловно, обратит внимание на это предложение, соответствующие комитеты рассмотрят все детали и вынесут проект на голосование исполкома. Мне пока сложно говорить о том, в какие сроки могут быть внесены изменения. Думаю, ясность по этому вопросу наступит до конца сентября.
Правило выездного гола было введено в 1965 году в качестве замены переигровкам на нейтральном поле или банальному подбрасыванию монетки в случае ничейного результата.
Можно один проводить ..
Экономия времени
Можно один проводить ..
Экономия времени
За сутки можно несколько чемпионатов сыграть))
За сутки можно несколько чемпионатов сыграть))
Тут палка даже не о двух концах, палка ну очень сучковатая получается!!!
Тут палка даже не о двух концах, палка ну очень сучковатая получается!!!