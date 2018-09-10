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В исполкоме УЕФА назвали здравой идею отказа от правила выездного гола

сегодня, 11:39

Член исполкома УЕФА Сервет Ярдымджы высказался о том, что европейские тренеры предложили организации пересмотреть правило выездного гола.

Тренеры подняли важную тему. Я согласен с тем, что гостевой гол не должен стоить двух, это звучит здраво. К тому же это очень влияет на тактику команды, особенно если она играет дома. Играя при своих болельщиках, приходится слишком много думать об обороне, ведь пропущенный мяч фактически стоит двух.

УЕФА, безусловно, обратит внимание на это предложение, соответствующие комитеты рассмотрят все детали и вынесут проект на голосование исполкома. Мне пока сложно говорить о том, в какие сроки могут быть внесены изменения. Думаю, ясность по этому вопросу наступит до конца сентября.

Правило выездного гола было введено в 1965 году в качестве замены переигровкам на нейтральном поле или банальному подбрасыванию монетки в случае ничейного результата.

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Все комментарии
3ton
3ton
сегодня в 12:57
Смысл тогда домашних матчей?
Можно один проводить ..
Экономия времени
3ton
3ton
сегодня в 12:55
Можно матчи отменить и кидать монетку , кто выиграл .
За сутки можно несколько чемпионатов сыграть))
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 12:55
хорошая новость
Nazi
Nazi
сегодня в 12:53
В последнее время в Фифа и Уефа сплошь озарения. И это радует. ВАР, Лига Наций... Если еще этот дурацкий выездной гол ликвидируют слава им. Гораздо справедливее пройти дальше забив на гол больше, чем забив гол на поле соперника. Первоклассник докажет справедливость сиих слов😁
tuman960
tuman960
сегодня в 12:51
давно надо было отменить-совершенно изжившее себя правило!!!
Dominators
Dominators
сегодня в 12:37
Опять будут метать монетку , а у таких зубров как наши Безбородов ,Москалев и Компания ,эта монетка с 2 орлами или решками .Там за бугром тоже есть монстры и даже покруче наших .Такое впечатление , что заявку на отмену выездного гола внес господин Мутко .
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:34
Теперь просто раза в три увеличится количество доп.времени и явственней будет зависимость от того, кто играет второй матч дома.
Тут палка даже не о двух концах, палка ну очень сучковатая получается!!!
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 12:20
Альтернативы нет. Пенальти? Не надо.
parallels
parallels
сегодня в 12:10
CSKA2012:
Футбол превращается в унылое г...но. система var искоренит не только ошибки судей , но и эмоциональность футбола. Был гол ? А вот сейчас посмотрим повтор 10 раз и решим. Ударил специально да конечно на красную. Пропадут споры болельщиков и эмоциональный подконтекст исчезнет. Так же и правило выездного гола) команды не будут рвать попы и будут играть до счета 1:0 а потом будут катать мяч.
раньше и карточки не показывали, потому что их не изобрели. как и доп.время и послематчевые пенальти. наверное, раньше люди тоже плевались, когда какие-то нововведения случались в футболе - в итоге привыкали, а сейчас и представить футбол без них не могут. var сырой, на первых порах отнимает время и зрелищность. потому что им никто толком не занимался. через лет 5 доведут до ума, чтобы мгновенно реагировал, а в перспективе var должен заменить живых судей, но это когда ещё будет. федун надеется, что не скоро - var'у чемодан не всучишь.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
сегодня в 12:05
Правило устарело, пора менять.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 12:00
Пропадёт интрига. Думаю, не стоит, это делать.
lotsman
lotsman
сегодня в 11:58
Сыграв на выезде 1-1, дома становятся в глухую оборону. Пропадает красота игры, азарт, накал...... всё то, за что мы любим футбол.
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 11:57
Футбол превращается в унылое г...но. система var искоренит не только ошибки судей , но и эмоциональность футбола. Был гол ? А вот сейчас посмотрим повтор 10 раз и решим. Ударил специально да конечно на красную. Пропадут споры болельщиков и эмоциональный подконтекст исчезнет. Так же и правило выездного гола) команды не будут рвать попы и будут играть до счета 1:0 а потом будут катать мяч.
Groove000
Groove000
сегодня в 11:54
Зачем это менять, не пойму. То, что команда думает об обороне, намного лучше, чем играть целый дополнительный матч переигровки
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:46
Нужно оствить все как есть, только лишь выездные голы в доп.время должны считаться как обычные, а не за 2
Zimmer
Zimmer
сегодня в 11:42
Что-нибудь придумают.
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