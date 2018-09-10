В исполкоме УЕФА назвали здравой идею отказа от правила выездного гола

Член исполкома УЕФА Сервет Ярдымджы высказался о том, что европейские тренеры предложили организации пересмотреть правило выездного гола.

Тренеры подняли важную тему. Я согласен с тем, что гостевой гол не должен стоить двух, это звучит здраво. К тому же это очень влияет на тактику команды, особенно если она играет дома. Играя при своих болельщиках, приходится слишком много думать об обороне, ведь пропущенный мяч фактически стоит двух.