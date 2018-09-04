Европейские тренеры попросили пересмотреть правило выездного гола

Директор организации соревнований УЕФА Джорджио Маркетти сообщил, что европейские тренеры во время форума элитных специалистов призвали организацию пересмотреть правило выездного гола. Также они хотят, чтобы трансферное окно закрывалось во всех топ-лигах одновременно.
Тренеры считают, что забивать голы на выезде стало легче, поэтому они просят пересмотреть правило выездного мяча. И мы это сделаем. Они полагают, что ситуация в футболе за годы изменилась, и гостевые голы утратили свой вес.
Правило выездного гола было введено в 1965 году в качестве замены переигровкам на нейтральном поле или банальному подбрасыванию монетки в случае ничейного результата.
Пересматривать, нельзя оставить.
Где поставить ЗАПЯТУЮ?
Вопрос к чиновникам УЕФА на засыпку.
Надо внедрять систему VAR в европейских кубках, а вместо этого чиновники УЕФА маются ДУРЬЮ!
УЕФА всячески старается препятствовать ШИРОКОМУ внедрению системы VAR в Европе.
Надо СРОЧНО устанавливать систему VAR во всех европейских турнирах. СРОЧНО!
Чиновники УЕФА боятся устанавливать систему VAR, потому что она нанесёт СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ удар по судейской коррупции в европейском футболе и, кроме того, они потеряют возможность влиять на результат игры.
Не секрет, что многие судьи управляются чиновниками УЕФА и они, по их криминальным советам и просьбам, влияют на игру и делают нужный результат, какой чиновниками УЕФА и заказывается.
Пьерлуиджи Коллина продвигал систему видеопомощи арбитров - VAR в УЕФА, так его за это со скандалом ИЗГНАЛИ и пожелали ему успехов на другом месте работы!
Пока не установят и не узаконят систему VAR в Европе, порядка, ЧЕСТНОСТИ, ОТКРЫТОСТИ в УЕФА не будет.
УЕФА давно уже превратилось в МАФИОЗНУЮ структуру под прикрытием футбола.
Пересматривать, нельзя оставить.
Где поставить ЗАПЯТУЮ?
Вопрос к чиновникам УЕФА на засыпку.
Надо внедрять систему VAR в европейских кубках, а вместо этого чиновники УЕФА маются ДУРЬЮ!
УЕФА всячески старается препятствовать ШИРОКОМУ внедрению системы VAR в Европе.
Надо СРОЧНО устанавливать систему VAR во всех европейских турнирах. СРОЧНО!
Чиновники УЕФА боятся устанавливать систему VAR, потому что она нанесёт СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ удар по судейской коррупции в европейском футболе и, кроме того, они потеряют возможность влиять на результат игры.
Не секрет, что многие судьи управляются чиновниками УЕФА и они, по их криминальным советам и просьбам, влияют на игру и делают нужный результат, какой чиновниками УЕФА и заказывается.
Пьерлуиджи Коллина продвигал систему видеопомощи арбитров - VAR в УЕФА, так его за это со скандалом ИЗГНАЛИ и пожелали ему успехов на другом месте работы!
Пока не установят и не узаконят систему VAR в Европе, порядка, ЧЕСТНОСТИ, ОТКРЫТОСТИ в УЕФА не будет.
УЕФА давно уже превратилось в МАФИОЗНУЮ структуру под прикрытием футбола.