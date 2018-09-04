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Европейские тренеры попросили пересмотреть правило выездного гола

вчера, 23:54

Директор организации соревнований УЕФА Джорджио Маркетти сообщил, что европейские тренеры во время форума элитных специалистов призвали организацию пересмотреть правило выездного гола. Также они хотят, чтобы трансферное окно закрывалось во всех топ-лигах одновременно.

Тренеры считают, что забивать голы на выезде стало легче, поэтому они просят пересмотреть правило выездного мяча. И мы это сделаем. Они полагают, что ситуация в футболе за годы изменилась, и гостевые голы утратили свой вес.

Правило выездного гола было введено в 1965 году в качестве замены переигровкам на нейтральном поле или банальному подбрасыванию монетки в случае ничейного результата.

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
сегодня в 00:50
Тогда будут одни ничейки
Alista
Alista
сегодня в 00:34
Давно пора, это не справедливо.
Bayern Best
Bayern Best
сегодня в 00:30
Если стало легче то,нечего менять. Я ваще не пойму зачем,этот сыр-бор.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 00:20
В любой системе есть свои недостатки. Но в этом правиле их меньше всего. Так что не надо дурью маяться, надо всё оставить как есть. Ну не монетку же опять кидать.
3ton
3ton
сегодня в 00:19
Глупость
iNels
iNels
сегодня в 00:14
я бы только одну поправку внес: отменить правило выездного в дополнительное время. вот это да. несправедливо, что кто-то на 30 минут больше играет в условиях, когда его гол за 1.5 считается. а в остальном, не надо ничего трогать
Sysanin101
Sysanin101
сегодня в 00:10
Пересматривать НЕЛЬЗЯ, оставить!
Пересматривать, нельзя оставить.
Где поставить ЗАПЯТУЮ?
Вопрос к чиновникам УЕФА на засыпку.
Надо внедрять систему VAR в европейских кубках, а вместо этого чиновники УЕФА маются ДУРЬЮ!
УЕФА всячески старается препятствовать ШИРОКОМУ внедрению системы VAR в Европе.
Надо СРОЧНО устанавливать систему VAR во всех европейских турнирах. СРОЧНО!
Чиновники УЕФА боятся устанавливать систему VAR, потому что она нанесёт СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ удар по судейской коррупции в европейском футболе и, кроме того, они потеряют возможность влиять на результат игры.
Не секрет, что многие судьи управляются чиновниками УЕФА и они, по их криминальным советам и просьбам, влияют на игру и делают нужный результат, какой чиновниками УЕФА и заказывается.
Пьерлуиджи Коллина продвигал систему видеопомощи арбитров - VAR в УЕФА, так его за это со скандалом ИЗГНАЛИ и пожелали ему успехов на другом месте работы!
Пока не установят и не узаконят систему VAR в Европе, порядка, ЧЕСТНОСТИ, ОТКРЫТОСТИ в УЕФА не будет.
УЕФА давно уже превратилось в МАФИОЗНУЮ структуру под прикрытием футбола.
ВЦСПС 2
ВЦСПС 2
сегодня в 00:10
Ну тогда и систему видеоповторов ввести.
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 00:09
Так это правило одинаково для всех .но на что менять? пенальти? тогда опять автобусы возродятся . Можно ,например , считать по голам с игры,считая их более сложными
Ножка Бурсы
Ножка Бурсы
сегодня в 00:09
Лучше отмените футболки и шорты в женском футболе, пусть топлес играют или хотя бы в купальниках
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 23:58
Весь мир под свою 63 хотят перекроить
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