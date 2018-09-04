Европейские тренеры попросили пересмотреть правило выездного гола

вчера, 23:54

Директор организации соревнований УЕФА Джорджио Маркетти сообщил, что европейские тренеры во время форума элитных специалистов призвали организацию пересмотреть правило выездного гола. Также они хотят, чтобы трансферное окно закрывалось во всех топ-лигах одновременно.

Тренеры считают, что забивать голы на выезде стало легче, поэтому они просят пересмотреть правило выездного мяча. И мы это сделаем. Они полагают, что ситуация в футболе за годы изменилась, и гостевые голы утратили свой вес.

Правило выездного гола было введено в 1965 году в качестве замены переигровкам на нейтральном поле или банальному подбрасыванию монетки в случае ничейного результата.