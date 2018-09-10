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Хиддинк будет зарабатывать в Китае 4 млн евро в год

сегодня, 13:36

Голландский специалист Гус Хиддинк будет зарабатывать порядка 4 млн евро в год на должности главного тренера олимпийской сборной Китая. Перед 71-летним Хиддинком поставлена задача попасть на Олимпиаду-2020, которая пройдет в Токио.

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Все комментарии
berda2003
berda2003
сегодня в 14:22
Мутковизм дошёл и до Китая...
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 13:56
Гусь-гусь хорошечно ))) хороший тренер удачи ему
drug01
drug01
сегодня в 13:54
Молодец старина!
dzvinka
dzvinka
сегодня в 13:40
норм пенсия))
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