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Совокупная зарплата игроков МЮ близится к 300 млн фунтов в год

сегодня, 08:36

«Манчестер Юнайтед» близок к тому, чтобы достигнуть рекордных показателей по зарплатной ведомости своих футболистов. 

В сентябре будут опубликованы данные за сезон-2017/18. Ожидается, что общая сумма зарплат всех футболистов «Юнайтед» составит порядка 300 млн фунтов, что является самым высоким показателем в АПЛ. Один только Алексис Санчес, пришедший в клуб в январе, получает 26 млн фунтов в год. Кроме того, оклады многих футболистов автоматически увеличились после возвращения в Лигу чемпионов в прошлом сезоне.

Несмотря на такие солидные суммы, МЮ с 2013 года не может выиграть чемпионат Англии.

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Все комментарии
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 09:04
Вот будет смешно если МЮ,с такими зарплатами,пролетит даже мимо ЛЕ )
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 09:03
Juve14:
Мешок из мешков
который тащит зебра.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 09:02
ещё бы Моуриньо Великому добавили 300 тыщ в неделю,ну что бы МЮ вышел на 1 место и стал чемпионом АПЛ по расходам.
Juve14
Juve14
сегодня в 08:56
Мешок из мешков
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
сегодня в 08:47
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