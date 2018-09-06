Совокупная зарплата игроков МЮ близится к 300 млн фунтов в год

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«Манчестер Юнайтед» близок к тому, чтобы достигнуть рекордных показателей по зарплатной ведомости своих футболистов.

В сентябре будут опубликованы данные за сезон-2017/18. Ожидается, что общая сумма зарплат всех футболистов «Юнайтед» составит порядка 300 млн фунтов, что является самым высоким показателем в АПЛ . Один только Алексис Санчес, пришедший в клуб в январе, получает 26 млн фунтов в год. Кроме того, оклады многих футболистов автоматически увеличились после возвращения в Лигу чемпионов в прошлом сезоне.