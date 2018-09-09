Отступные в контракте Промеса в «Севилье» - 150 млн евро

сегодня, 18:03

Руководство «Севильи» прописало отступные в размере 150 млн евро в контракте новичка команды Квинси Промеса. Боссы клуба полагают, что 26-летний голландец еще будет прогрессировать и таким образом его трансферная стоимость вырастет.

Промес перебрался в андалусийский коллектив из «Спартака» в конце лета за 21 млн евро.