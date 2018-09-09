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Отступные в контракте Промеса в «Севилье» - 150 млн евро

сегодня, 18:03

Руководство «Севильи» прописало отступные в размере 150 млн евро в контракте новичка команды Квинси Промеса. Боссы клуба полагают, что 26-летний голландец еще будет прогрессировать и таким образом его трансферная стоимость вырастет.

Промес перебрался в андалусийский коллектив из «Спартака» в конце лета за 21 млн евро.

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
сегодня в 18:29
Федуна ведь теперь кондрашка хватит : "Ой вей, как я так продешевил"
InKarpinWeTrust
InKarpinWeTrust
сегодня в 18:24
...КОТОРЫЕ НИКТО НИКОГДА НЕ ЗАПЛАТИТ! НА САХАРНЫЕ ПЛАНТАЦИИ НА ЭТИ БАБКИ МОЖНО ПАРУ ЛЯМОВ "ШОКОЛАДОК" КУПИТЬ!
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 18:22
От этого Промес не будет лучше играть.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 18:16
У Федуна отступные на него были 50, а продали в 2 раза дешевле. Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 18:15
- Что вы такое говорите, Феодосья Ивановна, у меня воз сена стоит десять рублей.
- Стоит-то оно стоит, да никто ж его не покупает! У вас же совсем никудышное сено! Разве что горит хорошо!
Гыгыгыгы
drug01
drug01
сегодня в 18:10
Слишком много.....
parallels
parallels
сегодня в 18:07
это шутка такая? отступные за зулуса - максимум ящик трёхгорного!
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