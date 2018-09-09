Отступные в контракте Промеса в «Севилье» - 150 млн евро

Руководство «Севильи» прописало отступные в размере 150 млн евро в контракте новичка команды Квинси Промеса. Боссы клуба полагают, что 26-летний голландец еще будет прогрессировать и таким образом его трансферная стоимость вырастет.
Промес перебрался в андалусийский коллектив из «Спартака» в конце лета за 21 млн евро.
- Стоит-то оно стоит, да никто ж его не покупает! У вас же совсем никудышное сено! Разве что горит хорошо!
Гыгыгыгы
- Стоит-то оно стоит, да никто ж его не покупает! У вас же совсем никудышное сено! Разве что горит хорошо!
Гыгыгыгы