Цена билетов на матч ЦСКА - «Спартак» стартует от 1400 рублей. По такой цене можно приобрести билет для детей в сектор 202.
Продажа билетов будет осуществляться в два этапа. С 6 сентября пропуск на матч смогут приобрести владельцы абонементов и карт болельщика. Один болельщик сможет купить не более двух билетов.
С 11 сентября начнется свободная продажа.
Матч ЦСКА - «Спартак» пройдет 23 сентября и начнется в 19:00 мск.
Минимальная стоимость составляет 1300 рублей (верхний ярус, места за воротами), максимальная — 7300 (нижний ярус, центральные сектора). Стоимость посещения Бизнес-клуба— 15 000, автомобильного пропуска — 4500 рублей.
Для детей до 14 лет действует скидка в размере 50%
Минимальная стоимость составляет 1300 рублей (верхний ярус, места за воротами), максимальная — 7300 (нижний ярус, центральные сектора). Стоимость посещения Бизнес-клуба— 15 000, автомобильного пропуска — 4500 рублей.
Для детей до 14 лет действует скидка в размере 50%
Удачи))))
Удачи))))