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Цена билетов на матч ЦСКА - «Спартак» стартует от 1400 рублей

сегодня, 18:10
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак23.09.2018 в 19:00 Не начался

Цена билетов на матч ЦСКА - «Спартак» стартует от 1400 рублей. По такой цене можно приобрести билет для детей в сектор 202.

Продажа билетов будет осуществляться в два этапа. С 6 сентября пропуск на матч смогут приобрести владельцы абонементов и карт болельщика. Один болельщик сможет купить не более двух билетов.

С 11 сентября начнется свободная продажа.

Матч ЦСКА - «Спартак» пройдет 23 сентября и начнется в 19:00 мск.

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Все комментарии
Kerri
Kerri
сегодня в 19:17
Для дерби терпимо.
ДСА
ДСА
сегодня в 19:14
Семье с ребенком вход воспрещен.
ВЦСПС 1
ВЦСПС 1
сегодня в 19:14
Jeck Denielse:
Зенит - Спартак....2 сентября 2018. Минимальная стоимость составляет 1300 рублей (верхний ярус, места за воротами), максимальная — 7300 (нижний ярус, центральные сектора). Стоимость посещения Бизнес-клуба— 15 000, автомобильного пропуска — 4500 рублей. Для детей до 14 лет действует скидка в размере 50%
Гинер видно думает, что у Москвичей зарплаты как у Акинфеева? И так то на стадик никто не ходит.....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 19:11
Добряк:
На Зенит - Спартак, кстати, дороже были. От 1800 вроде.
Зенит - Спартак....2 сентября 2018.
Минимальная стоимость составляет 1300 рублей (верхний ярус, места за воротами), максимальная — 7300 (нижний ярус, центральные сектора). Стоимость посещения Бизнес-клуба— 15 000, автомобильного пропуска — 4500 рублей.

Для детей до 14 лет действует скидка в размере 50%
МапС
МапС
сегодня в 19:02
Добряк:
На Зенит - Спартак, кстати, дороже были. От 1800 вроде.
1300 на гостевуху, сам был там в воскресенье.
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 18:57
Хочу спросить у бывалых болел ЦСКА: Когда стартует продажа билетов на матч ЦСКА-Реал, и от какой цены начинаться будет?
Гавроша
Гавроша
сегодня в 18:56
Правильно - пупсиков надо доить.
spartach n1
spartach n1
сегодня в 18:55
Обревиатура хоть раз в сезон заработает !)
Добряк
Добряк
сегодня в 18:50
На Зенит - Спартак, кстати, дороже были. От 1800 вроде.
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 18:46
так сейчас в Минске исписаны все подъезды)) там ждут вас снова))
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 18:45
Меня устроит 3-0,не более,не надо глумится ,просто чтобы молодежь вкусила лигочемпионский уровень,а он армейцам пригодится ,это опыт ,нужно их проэкзаминовать
нечитайло
нечитайло
сегодня в 18:43
Спекулянты
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 18:40
ЛЕ для нас как конечная остановка в городе,а нам нужен только центр ,в центре сила
Суеверный
Суеверный
сегодня в 18:37
Японский городовой... Ни фига себе. Был бы в столице так просто бы напился и накушался (если один), а футбол бы по разному нашел в прямой трансляции. Это не сложно..
parallels
parallels
сегодня в 18:37
наш народ не пожалеет никаких денег, чтобы взглянуть на цирк в исполнении свинохвостых 😅
пoдлый
пoдлый
сегодня в 18:36
Пока что мы видим у спартака огромное поле рекордов в ЛЕ, где спартак гость редкий.

Удачи))))
Георгий Додонов
Георгий Додонов
сегодня в 18:31
Ни чего!
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 18:25
Жалко только Игоря,Женя обещал ему нормальных людей в оборону поставить,ну по крайней мере не хуже тех высоковольтных столбов ,а на деле получается ,что эта осень богата на рекорды будет . Я бы на месте наших баннер растянул и написал : Игорь ,"это" Гинер все купил,держи(сь)
ВЦСПС 1
ВЦСПС 1
сегодня в 18:22
cska.78:
Гордись :)
Горжусь.
cska.78
cska.78
сегодня в 18:21
ВЦСПС 1:
Да, и горжусь этим, все ваших глоров поменьше на просторах соккера будет.
Гордись :)
Коля58
Коля58
сегодня в 18:21
ВЦСПС 1
ВЦСПС 1
сегодня в 18:21
cska.78:
Клон антихера, все в модераторской зависаешь :)
Да, и горжусь этим, все ваших глоров поменьше на просторах соккера будет.
GooSe25
GooSe25
сегодня в 18:21
Старина гинер по знакомой схеме действует .. он же 10млн на трансферы потратил , надо с болельщиков отбить . Особенно с детей по полторашке..
cska.78
cska.78
сегодня в 18:20
ВЦСПС 1:
Ты со своими друзьями бомжами из Северной столицы не путай.
Клон антихера, все в модераторской зависаешь :)
ВЦСПС 1
ВЦСПС 1
сегодня в 18:19
cska.78:
Хряки снова попрошайничать побегут?
Ты со своими друзьями бомжами из Северной столицы не путай.
Коля58
Коля58
сегодня в 18:19
Подайте бездомным ПОРОСЯМ! ))
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 18:19
Дети должны видеть игру Спартака Карреры ,это не навесы Семака)))
cska.78
cska.78
сегодня в 18:18
Хряки снова попрошайничать побегут?
ВЦСПС 1
ВЦСПС 1
сегодня в 18:17
Ну а на чем Гинерке еще заработать, ну не на Урале ж. Смешно ей богу.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 18:16
Опять пупсам РФС дорогие билеты покупать будет(
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