сегодня, 18:10

Цена билетов на матч ЦСКА - «Спартак» стартует от 1400 рублей. По такой цене можно приобрести билет для детей в сектор 202.

Продажа билетов будет осуществляться в два этапа. С 6 сентября пропуск на матч смогут приобрести владельцы абонементов и карт болельщика. Один болельщик сможет купить не более двух билетов.

С 11 сентября начнется свободная продажа.