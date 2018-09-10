«Спартак» будет тренироваться 8 дней без выходных

«Спартак» продолжает подготовку к матчу 7-го тура РПЛ с «Ахматом». «Красно-белые» будут работать 8 дней без выходных.
Сегодня в десять утра команда собралась в тренажерном зале, а в 10:45 началось теоретическое занятие.
Капитан «Спартака» Денис Глушаков работает по индивидуальной программе из-за травмы бедра, полученной в матче с «Зенитом».
https://youtu.be/7p9TgNyfidI
Перспектив приятных не видно.
Если спросят нас : как вам спартак!?
Мы ответим выдохнув : СТЫДНО !
Перспектив приятных не видно.
Если спросят нас : как вам спартак!?
Мы ответим выдохнув : СТЫДНО !
На горе Фудзи не цветёт сакура
Нет не заменит Педроша Промеску
На горе Фудзи не цветёт сакура
Нет не заменит Педроша Промеску