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«Спартак» будет тренироваться 8 дней без выходных

сегодня, 14:03
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат16.09.2018 в 19:00 Не начался

«Спартак» продолжает подготовку к матчу 7-го тура РПЛ с «Ахматом». «Красно-белые» будут работать 8 дней без выходных.

Сегодня в десять утра команда собралась в тренажерном зале, а в 10:45 началось теоретическое занятие. 

Капитан «Спартака» Денис Глушаков работает по индивидуальной программе из-за травмы бедра, полученной в матче с «Зенитом».

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 14:36
ПерекатиПоле:
Сколько не мучайся эдак и так. Перспектив приятных не видно. Если спросят нас : как вам спартак!? Мы ответим выдохнув : СТЫДНО !
Ты только не заплачь от стыда за газовый политпроект, ахахаха!
Рoже Милла
Рoже Милла
сегодня в 14:36
Scuderia Ferrari:
Пусть учатся у куинси, как пасы головой отдавать!)))))) https://www.youtube.com/watch?v=7p9TgNyfidI
Лайкай себя скорее Вазгенка, пока место вакантно! А то придёт Славнов опять без топа останешься!
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 14:35
Лучше бани топите народу (народная команда)
Рoже Милла
Рoже Милла
сегодня в 14:35
Бомжы свою ветку о Маркизе за сутки настрочили 30 постов, зато о Спартаке за 20 минут уже 20 постов, всё правильно, свой голубой пул, даже с таким мега-трансфером как Маркиза им не интересен))
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
сегодня в 14:34
Пусть учатся у куинси, как пасы головой отдавать!))))))
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 14:33
(Народная команда) позор Великой России,ни разу евро кубка не взяли только слышно спартак опять проиграл. пфу на вас.
Рoже Милла
Рoже Милла
сегодня в 14:31
Footbolista:
У немытых баня - главная тема))...оно и понятно)...
Ну так, кто о чём а вшивый о бане.
Завтра
Завтра
сегодня в 14:30
А смысл?)
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 14:29
Сколько не мучайся эдак и так.
Перспектив приятных не видно.
Если спросят нас : как вам спартак!?
Мы ответим выдохнув : СТЫДНО !
SHMEL
SHMEL
сегодня в 14:28
А толку?....
нечитайло
нечитайло
сегодня в 14:27
Рахимов готовит сюрприз
Правдин Семён
Правдин Семён
сегодня в 14:23
Совсем новостей нет?
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 14:22
Очаровательные маленькие свиньи хрюкают)))
Димoн
Димoн
сегодня в 14:21
Да хоть год без выходных, Зенит - чемпион!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:20
От такого количества рабочих дней даже кони ноги протянут.
ДСА
ДСА
сегодня в 14:19
Пока слегка халявит.
Antonchik
Antonchik
сегодня в 14:14
Footbolista:
У немытых баня - главная тема))...оно и понятно)...
А о чем про спартак еще можно говорить, кроме коррупции и бани?
iNels
iNels
сегодня в 14:13
им не помешает. единственная команда рпл, которая не довела ни одну атаку/контратаку до гола. ни одного гола с игры за 6 туров - это мощно. даже крылья с анжи по одной запихнули
Footbolista
Footbolista
сегодня в 14:12
У немытых баня - главная тема))...оно и понятно)...
Олeневод
Олeневод
сегодня в 14:12
Скучает одинокий Дениска
На горе Фудзи не цветёт сакура
Нет не заменит Педроша Промеску
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
сегодня в 14:10
mangox13:
"Приема нет"- надпись на дверях бани!
Скорее "Закрыто на спецобслуживание".
mangox13
mangox13
сегодня в 14:08
"Приема нет"- надпись на дверях бани!
Abverin
Abverin
сегодня в 14:08
Веники сушит в баню, Терри ждет.
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