«Спартак» будет тренироваться 8 дней без выходных

сегодня, 14:03

«Спартак» продолжает подготовку к матчу 7-го тура РПЛ с «Ахматом». «Красно-белые» будут работать 8 дней без выходных.

Сегодня в десять утра команда собралась в тренажерном зале, а в 10:45 началось теоретическое занятие.

Капитан «Спартака» Денис Глушаков работает по индивидуальной программе из-за травмы бедра, полученной в матче с «Зенитом».