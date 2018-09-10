Терри тренируется в Англии

Английский защитник Джон Терри в своем Instagram опубликовал фотографию, где он тренируется в компании Майкла Эссьена на базе «Челси».
По слухам, 37-летний англичанин близок к переходу в «Спартак».
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Английский защитник Джон Терри в своем Instagram опубликовал фотографию, где он тренируется в компании Майкла Эссьена на базе «Челси».
По слухам, 37-летний англичанин близок к переходу в «Спартак».
ААААА Ха Ха Ха :~))
ААААА Ха Ха Ха :~))
Погода слишком ясная для Англии.
Погода слишком ясная для Англии.