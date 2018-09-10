  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Сегунда
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Бразилия. Серия А
  • Лига Наций
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Чемпионат Европы U21. Отборочные матчи
Лига Наций 2018/2019, 2 тур 1 X 2
21:45 сегодня Логотип ПортугалияПортугалия -:- Логотип ИталияИталия - - -
21:45 сегодня Логотип ШвецияШвеция -:- Логотип ТурцияТурция - - -
21:45 сегодня Логотип ШотландияШотландия -:- Логотип АлбанияАлбания - - -
21:45 сегодня Логотип СербияСербия -:- Логотип РумынияРумыния - - -
21:45 сегодня Логотип ЧерногорияЧерногория -:- Логотип ЛитваЛитва - - -
21:45 сегодня Логотип АндорраАндорра -:- Логотип КазахстанКазахстан - - -
21:45 сегодня Логотип КосовоКосово -:- Логотип ФарерыФареры - - -
21:45 сегодня Логотип МальтаМальта -:- Логотип АзербайджанАзербайджан - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
19:00 сегодня Логотип РоссияРоссия -:- Логотип ЧехияЧехия - - -
ГлавнаяНовости

Терри тренируется в Англии

сегодня, 13:44

Английский защитник Джон Терри в своем Instagram опубликовал фотографию, где он тренируется в компании Майкла Эссьена на базе «Челси».

По слухам, 37-летний англичанин близок к переходу в «Спартак».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Back training with the boys @harley_jon @iam_ess @chelseafc 💙⚽️

Публикация от John Terry (@johnterry.26)

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Спартак» будет тренироваться 8 дней без выходных
Сегодня, 14:03 23
Сборная России без Дзюбы и Кудряшова готовится к матчу с Чехией
Вчера, 12:35 15
«Спартак» возобновил тренировки
08 сентября 6
Тигиев приступил к тренировкам с «Крыльями Советов»
07 сентября 4
Все игроки сборной России тренируются перед матчем с Турцией
06 сентября 23
Все игроки сборной России тренируются в общей группе
05 сентября 6
Обсудить
Все комментарии
Землянин
Землянин
сегодня в 14:35
А Верблума чё третьим позвали !?

ААААА Ха Ха Ха :~))
Jum13
Jum13
сегодня в 14:29
Всё правильно! Чтобы на лавке сидеть можно и в Англии тренироваться. В пабе, например
Правдин Семён
Правдин Семён
сегодня в 14:22
Значит, его не будет в Спартаке.Иначе, был бы уже в Москве.
Alista
Alista
сегодня в 14:17
Терри только утром узнал, что его хотят сослать в спартак и ужаснулся.
The Frei
The Frei
сегодня в 14:13
Фейк!!!!!!!!!!!!!

Погода слишком ясная для Англии.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 14:13
Представляю завтра новость: " Майкл Эссьен проходит медобследование для подписания контракта с одним из клубов РФПЛ." Наши эксперты и аналитики наверное с ума сойдут, а господин Созин в монастырь уйдет.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
сегодня в 14:09
Там он передает опыт спартаковской молодежи на расстоянии.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100