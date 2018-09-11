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Финансовая ситуация «Анжи» остается крайне тяжелой

сегодня, 15:17

Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов заявил, что финансовая ситуация в клубе по-прежнему остается в крайне тяжелом состоянии.

К сожалению, за время перерыва [на матчи сборных] финансовая ситуация футбольного клуба «Анжи» не изменилась и по-прежнему находится в крайне тяжелом состоянии. На сегодняшний день идут разговоры о том, чтобы отправиться на следующий выездной матч или организовать домашнюю игру. Чтобы говорить о том, доиграем ли мы сезон, нужно иметь как минимум заранее забронированные билеты на самолет, должна быть определенность с проживанием, но, к большому разочарованию, этого нет. Клуб живет от матча к матчу в прямом смысле этого слова, сейчас все мысли заняты организацией домашнего матча с «Краснодаром» в Каспийске, а там будет видно.

Недавно сообщалось, что у «Анжи» появился официальный спонсор.

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Все комментарии
сканер
сканер
сегодня в 16:15
Всё наладится,удачи Анжи!
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил вячеслав остапенко
сегодня в 16:13
Мое мнение Анжи скоро прекратит свое существования
Твое мнение мало волнует болельщиков Анжи,
переживай за свой клуб благословясь и спокойно.
tuman960
tuman960
сегодня в 16:13
клуб конечно нужно ликвидировать(нечего мучать себя и других),остаётся вопрос -кто ответит за этот бардак с включением Анжи в РПЛ и выдачи лицензии!!!!!!!
Faustello
Faustello
сегодня в 16:03
Может Баста скатает свой концерт на местном стадике и все прийдут и все переведут в пользу команды???
3ton
3ton
сегодня в 15:52
Анжи пойдет вслед за Аланией и Спартаком
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 15:48
Мое мнение Анжи скоро прекратит свое существования
drug01
drug01
сегодня в 15:47
Зачем так жить?????
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 15:46
Удачи Анжи .
Efimych
Efimych
сегодня в 15:43
привыкли газ дык електрику тырить и усё равно бабял ни хваткыя
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 15:24
НЕ НУЖЕН НАМ ТАКОЙ КЛУБ !

АМИНЬ !
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