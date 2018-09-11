Финансовая ситуация «Анжи» остается крайне тяжелой

Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов заявил, что финансовая ситуация в клубе по-прежнему остается в крайне тяжелом состоянии.

К сожалению, за время перерыва [на матчи сборных] финансовая ситуация футбольного клуба «Анжи» не изменилась и по-прежнему находится в крайне тяжелом состоянии. На сегодняшний день идут разговоры о том, чтобы отправиться на следующий выездной матч или организовать домашнюю игру. Чтобы говорить о том, доиграем ли мы сезон, нужно иметь как минимум заранее забронированные билеты на самолет, должна быть определенность с проживанием, но, к большому разочарованию, этого нет. Клуб живет от матча к матчу в прямом смысле этого слова, сейчас все мысли заняты организацией домашнего матча с «Краснодаром» в Каспийске, а там будет видно.