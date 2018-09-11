Коноплянка: «„Шахтер“ и „Хоффенхайм“ поборются за второе место в группе ЛЧ»

Украинский полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка поделился мнением о группе «Шахтера» в Лиге чемпионов. «Горняки» сыграют в квартете F вместе с «Манчестер Сити», «Лионом» и «Хоффенхаймом».

Против «Шахтера» я играл уже давненько. Сейчас могу только следить за их матчами чемпионата Украины, и, честно говоря, у них там просто нет соперников. За исключением «Динамо», всех остальных «горняки» побеждают очень легко, даже играя в полсилы. А вот «Хоффенхайм» все время в тонусе, ведь регулярно противостоит хорошим командам — «Баварии», «Байеру» и так далее.

Да и вообще в Германии каждая команда, даже если она идет на последнем месте, выкладывается на максимум и является «крепким орешком». Первую игру «Шахтер» играет дома, и в этом у них преимущество, хотя будет сто процентов нелегко. Будет важно не уступить в единоборствах, потому что все игроки в «Хоффенхайме» бьются и сражаются за каждый мяч, отрабатывают каждый эпизод до конца.

«Манчестер Сити» точно будет первым, а за второе место, по моему мнению, будут бороться «Шахтер» и «Хоффенхайм». Не «Лион». И разница между «горняками» и немцами наверняка будет минимальной: 1-2 очка, не больше.