  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Бразилия. Серия А
  • Лига Наций
  • Чемпионат Европы U21. Отборочные матчи
Лига Наций 2018/2019, 2 тур 1 X 2
21:45 сегодня Логотип ИсландияИсландия -:- Логотип БельгияБельгия 11 5.85 1.27
21:45 сегодня Логотип ИспанияИспания -:- Логотип ХорватияХорватия 1.61 4.14 6.65
21:45 сегодня Логотип Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина -:- Логотип АвстрияАвстрия - - -
21:45 сегодня Логотип ВенгрияВенгрия -:- Логотип ГрецияГреция - - -
21:45 сегодня Логотип ФинляндияФинляндия -:- Логотип ЭстонияЭстония - - -
21:45 сегодня Логотип Сан-МариноСан-Марино -:- Логотип ЛюксембургЛюксембург - - -
21:45 сегодня Логотип МолдавияМолдавия -:- Логотип БеларусьБеларусь - - -
Отбор Евро-2019 (до 21), 20 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип Россия (до 21)Россия (до 21) -:- Логотип Сербия (до 21)Сербия (до 21) - - -
ГлавнаяНовости

Коноплянка: «„Шахтер“ и „Хоффенхайм“ поборются за второе место в группе ЛЧ»

сегодня, 17:38

Украинский полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка поделился мнением о группе «Шахтера» в Лиге чемпионов. «Горняки» сыграют в квартете F вместе с «Манчестер Сити», «Лионом» и «Хоффенхаймом».

Против «Шахтера» я играл уже давненько. Сейчас могу только следить за их матчами чемпионата Украины, и, честно говоря, у них там просто нет соперников. За исключением «Динамо», всех остальных «горняки» побеждают очень легко, даже играя в полсилы. А вот «Хоффенхайм» все время в тонусе, ведь регулярно противостоит хорошим командам — «Баварии», «Байеру» и так далее.

Да и вообще в Германии каждая команда, даже если она идет на последнем месте, выкладывается на максимум и является «крепким орешком». Первую игру «Шахтер» играет дома, и в этом у них преимущество, хотя будет сто процентов нелегко. Будет важно не уступить в единоборствах, потому что все игроки в «Хоффенхайме» бьются и сражаются за каждый мяч, отрабатывают каждый эпизод до конца.

«Манчестер Сити» точно будет первым, а за второе место, по моему мнению, будут бороться «Шахтер» и «Хоффенхайм». Не «Лион». И разница между «горняками» и немцами наверняка будет минимальной: 1-2 очка, не больше.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Роналду: «Криштиану-младший прямо как я. Он не любит проигрывать»
Сегодня, 17:28 1
Тухель: «Мне нравится работать с Рабьо»
Сегодня, 16:33 1
Алдервейрелд заявил, что никогда не хотел покидать «Тоттенхэм»
Сегодня, 15:57 2
Симеоне: «Однажды я стану тренером „Интера“»
Сегодня, 15:30 6
УЕФА одобрил создание третьего еврокубка
Сегодня, 13:21 44
Матюиди: «Роналду поможет нам в ключевые моменты сезона»
Сегодня, 11:54 6
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100