Матюиди: «Роналду поможет нам в ключевые моменты сезона»

Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди считает, что форвард Криштиану Роналду, не забивавший в трех стартовых турах Серии А, поможет своей команде в решающие моменты сезона.

В Роналду есть что-то особенное, мы говорим об игроке, который пять раз выиграл «Золотой мяч». Он лучший в мире, и то, что он выступает за нашу команду, делает нас только счастливыми. Он поделится с нами своим опытом.

Криштиану выиграл много трофеев, в частности Лигу чемпионов, он сильно поможет нам в ключевые моменты сезона. Мы увидим его в деле, но на этот раз он будет на нашей стороне.