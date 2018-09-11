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Матюиди: «Роналду поможет нам в ключевые моменты сезона»

сегодня, 11:54

Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди считает, что форвард Криштиану Роналду, не забивавший в трех стартовых турах Серии А, поможет своей команде в решающие моменты сезона.

В Роналду есть что-то особенное, мы говорим об игроке, который пять раз выиграл «Золотой мяч». Он лучший в мире, и то, что он выступает за нашу команду, делает нас только счастливыми. Он поделится с нами своим опытом.

Криштиану выиграл много трофеев, в частности Лигу чемпионов, он сильно поможет нам в ключевые моменты сезона. Мы увидим его в деле, но на этот раз он будет на нашей стороне.

Вызов для чемпиона. Роналду vs оборона Серии А

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Все комментарии
Alex12357
Alex12357
сегодня в 13:09
Роналду -нужен пиар ,а не ваши футбольные достижения ,неужели ты этого так и не понял,странно.
kiendjin
kiendjin
сегодня в 12:58
В конце сезона пару раз симульнет, ЗМ и к Бадрику..
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 12:02
В Марадону тоже все верят, где то в Белоруссии :(
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