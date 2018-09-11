Роналду: «Криштиану-младший прямо как я. Он не любит проигрывать»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду считает, что его 8-летний сын, который начал тренироваться в академии туринского клуба, пойдет по его стопам.

Он очень любит соперничать - прямо как я в юности. Он не любит проигрывать. Он станет как я, в этом я уверен на 100 %. Надеюсь, что я смогу применить свой опыт, свою мотивацию и свои цели, чтобы научить его разным вещам, но он станет тем, кем сам захочет.

Я всегда буду поддерживать его, но, конечно, хочу, чтобы Криштиану стал футболистом, потому что у него есть необходимый драйв.

Он крепко сложен, быстрый и способный, хорошо бьет по воротам, но решение он примет сам. Сейчас он еще маленький, я не собираюсь на него давить. При этом я, безусловно, мечтаю, чтобы мой сын стал футболистом.