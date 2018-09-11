Симеоне: «Однажды я стану тренером „Интера“»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что хочет однажды поработать в «Интере».

Итальянские журналисты часто задают этот вопрос. И я всегда говорил, что однажды стану тренером «Интера», мне нравится такая возможность. Но сейчас у них есть тренер, который классно работает. У меня же выдающийся период работы в «Атлетико».



Это случится тогда, когда случится. До того момента, когда у меня закончится контракт с «Атлетико», ещё далеко. Впереди еще два года.