Егоров: «Дзюба – самый порядочный игрок»

Глава департамента судейства и инспектирования Александр Егоров поделился мнением о поведении на поле нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

Эпизод, в котором Жиго получил травму после единоборства с Дзюбой, сравнивают с травмой Акинфеева после единоборства с Веллитоном в 2011 году.

Нельзя сравнивать. Это был простой фол. Если бы, возможно, Жиго сразу заменили, или бы оперативнее оказали помощь... Вы же видели – травму он получил в другой ситуации, через некоторое время. Связка у него порвалась, когда он стал передвигаться приставным шагом в штрафной. Я очень много игр судил с участием Дзюбы. И могу сказать, что он – самый порядочный игрок. Это боец, ни одной подлости с его стороны я не видел. В футболе всякое может быть. Любое падение может привести к травме.

Если Дзюба – самый порядочный игрок, то кто в таком случае – самый грязный из тех, с кем сталкивались на поле?

Не могу кого-то выделить... Приехал к нам Вернблум. Сначала – боец, шёл лбом на танк. А потом что-то поменялось. Одна ситуация, вторая. Это уже как ком стало нарастать. Специально он так себя вёл или нет, я не знаю. Вообще, не могу сказать, что у меня с кем-то были большие проблемы. Самым проблемным, наверное, был Олег Иванов из «Ахмата». Но только на поле. В жизни у нас прекрасные отношения.