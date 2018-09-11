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Лига Наций 2018/2019, 2 тур 1 X 2
21:45 Идет первый тайм, 33’ Логотип ИсландияИсландия 0:2 Логотип БельгияБельгия 9.29 5.52 1.31
21:45 Идет первый тайм, 33’ Логотип ИспанияИспания 1:0 Логотип ХорватияХорватия 1.69 3.95 5.9
21:45 33’ Логотип Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина 0:0 Логотип АвстрияАвстрия - - -
21:45 35’ Логотип ВенгрияВенгрия 1:1 Логотип ГрецияГреция - - -
21:45 35’ Логотип ФинляндияФинляндия 1:0 Логотип ЭстонияЭстония - - -
21:45 35’ Логотип Сан-МариноСан-Марино 0:1 Логотип ЛюксембургЛюксембург - - -
21:45 36’ Логотип МолдавияМолдавия 0:0 Логотип БеларусьБеларусь - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
21:45 32’ Логотип ПольшаПольша 0:0 Логотип ИрландияИрландия - - -
22:00 20’ Логотип АнглияАнглия 0:0 Логотип ШвейцарияШвейцария 1.91 3.5 4.88
Отбор Евро-2019 (до 21), 20 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип Россия (до 21)Россия (до 21) 1:2 Логотип Сербия (до 21)Сербия (до 21) - - -
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Широков: «„Спартак“ выиграл чемпионат на багаже Широкова»

сегодня, 21:53

Экс-игрок «Спартака» Роман Широков считает, что сыграл весомую роль в чемпионстве команды.

Могу сказать, что после моего ухода в „Спартаке“ остался дух победителя, и они после этого выиграли чемпионат. Багаж Широкова? Да. И как только дух выветрился, всё закончилось… Меня, кстати, обвиняли некоторые болельщики, что надо форточки за собой оставлять открытыми, чтобы дух выветривался. И, кстати, пока «Спартак» ничего не мог выиграть, у меня всё время были медали – бронза с «Краснодаром» и золото с ЦСКА. При моем участии и сборная отбиралась на все чемпионаты.

Широков также поделился мнением о возможном переходе Джона Терри в ряды «красно-белых». 

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский ответил Крейсер
сегодня в 22:15
Кто-будь знает, как выглядит "багаж Широкова"?
РАСТРЁПАННАЯ ЗЕЛЁНАЯ ВОНЮЧАЯ СУМКА "АШАНА" С ЛАЗУРНОЙ ОТ РУКИ НАДПИСЬЮ "БОМЖ"!
RIR68
RIR68
сегодня в 22:12
багаж Широкова закончился, скоро начнутся дорожки Ерёменко)))
Footbolista
Footbolista ответил parallels
сегодня в 22:11
Тупорылый ПУПС
Тупорылый ПУПС
сегодня в 22:07
Бред конечно, но его троллинг федуна с фоткой шарфа киевского динамо был хорош)
Alista
Alista
сегодня в 22:06
Спартак все время то за счет симоняна выигрывает, то за счет судейского комитета.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:06
Колдует что ли Ромик ??? Или просто косит под "великого"???
Морозовский
Морозовский
сегодня в 22:06
Рома "Зенит" тащил, а когда вдарил под нос бакланам рука об руку и пошёл по рукам - сразу потух! Не ценит "зенья" своих лучших футболистов!
Alladins
Alladins
сегодня в 22:05
Спартак выиграл за счет безбородова.
parallels
parallels
сегодня в 22:04
ромка знатно справил нужду на спартак!
Крейсер
Крейсер
сегодня в 22:04
Кто-будь знает, как выглядит "багаж Широкова"?
Алексей Соломонов
Алексей Соломонов
сегодня в 21:59
Как же Ромка себя то любит по ходу Криштина отдыхает )))
Sunny.
Sunny.
сегодня в 21:58
У Рональду научился
Antonchik
Antonchik
сегодня в 21:56
Помню как сейчас, лечу это я , лечу...
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 21:55
Мания величия по-свински.
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