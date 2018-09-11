Широков: «„Спартак“ выиграл чемпионат на багаже Широкова»

Экс-игрок «Спартака» Роман Широков считает, что сыграл весомую роль в чемпионстве команды.

Могу сказать, что после моего ухода в „Спартаке“ остался дух победителя, и они после этого выиграли чемпионат. Багаж Широкова? Да. И как только дух выветрился, всё закончилось… Меня, кстати, обвиняли некоторые болельщики, что надо форточки за собой оставлять открытыми, чтобы дух выветривался. И, кстати, пока «Спартак» ничего не мог выиграть, у меня всё время были медали – бронза с «Краснодаром» и золото с ЦСКА . При моем участии и сборная отбиралась на все чемпионаты.