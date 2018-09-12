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Гамула: «Болельщики всей страны повернулись к сборной России»

сегодня, 00:47

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула находится под впечатлением от последних успехов сборной России.

Болельщики всей страны повернулись к сборной России, и сейчас для любого региона честь провести матч национальной команды у себя. Станислав Саламович правильно сказал, что у нас сборная играет не только для Москвы или Санкт-Петербурга, а для всей страны. И хочется, чтобы эта атмосфера была в каждом уголке России.

Выбрать капитана было непросто. Все ребята из нынешнего состава примерно одного возраста, и среди них нет игрока, который имел бы за плечами более внушительный опыт выступлений за сборную, чем остальные. Что касается кандидатуры Марио Фернандеса — на мой взгляд, это было бы не совсем правильно, ведь он совсем недавно стал гражданином России и еще не полностью владеет языком. Хотя к игровым качествам Марио никаких вопросов быть не может.

В последнем поединке против Чехии капитаном сборной России был Юрий Газинский.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:59
Болельщики всей страны повернулись к сборной России.....
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Нет, Игорек , ты неправ!!!
Это сборная повернулась к нам передом, а к бухгалтерии задом!!!
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