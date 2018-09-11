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Бушманов: «Мы продолжаем борьбу за второе место»

вчера, 22:30
Россия (до 21)Логотип футбольный клуб Россия (до 21)1 : 2Логотип футбольный клуб Сербия (до 21)Сербия (до 21)Матч завершен

Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов прокомментировал поражение команды от сверстников из Сербии в отборочном матче Евро-2019. Этот результат лишил россиян шансов занять первое место в группе.

Допустили необязательные ошибки, при этом хотелось бы отметить, что в целом упрекнуть мне ребят не в чем. Немного подвела реализация моментов, потому что забей мы второй гол, то наверняка смогли бы довести до победного результата, но случилось то, что случилось. Мы продолжаем борьбу за второе место, которое дает право сыграть в стыковых матчах за попадание на молодежный чемпионат Европы, и с оптимизмом смотрим вперед.

Также хотелось бы поблагодарить организаторов матча в Нижнем Новгороде. Мы впервые сыграли в таких шикарных условиях, пришли болельщики, и единственным негативным моментом является то, что нам не удалось их порадовать.

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Все комментарии
Abverin
Abverin
вчера в 23:02
За первое место нужно бороться, а не проигрывать дома.
drug01
drug01
вчера в 22:39
Большие проблемы теперь
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