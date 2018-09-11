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Алаев: «Молодежная сборная России упустила победу, но это футбол»

вчера, 22:38
Россия (до 21)Логотип футбольный клуб Россия (до 21)1 : 2Логотип футбольный клуб Сербия (до 21)Сербия (до 21)Матч завершен

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев подвел итоги матча отборочного цикла молодежного Евро-2019 между сборными России и Сербии (1:2). Поражение лишило россиян шанса занять первое место в группе, которое позволило бы выйти в финальную часть турнира напрямую.

Хочу поблагодарить всех болельщиков, которые сегодня пришли на стадион в Нижнем Новгороде. Впервые матч молодежной сборной России собирает почти 40 тысяч зрителей, что говорит о любви к футболу нижегородцев. Хочется отметить прекрасную организацию матча и потрясающую атмосферу на стадионе.

Единственное, что расстроило — результат. К сожалению, наша команда в последние 20 минут упустила победу. Но это футбол. Уверен, что ребята будут бороться до конца, покажут достойный футбол в оставшихся матчах.

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Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:28
Не наиграли ребятки на победу!!! Сербы были лучше!!!
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