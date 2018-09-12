Симеоне: «Я никогда не позову сына к себе в команду»

Наставник «Атлетико» Диего Симеоне признался, что не хотел бы быть тренером своего сына Джованни Симеоне, который выступает за «Фиорентину».

У этого парня есть всё, что нужно игроку. Но, к сожалению, я никогда не позову его в свою команду.

Никогда не говори никогда, но это очень сложно, когда ты видишь своего сына в раздевалке, сложно как для него, так и для взаимоотношений.

Если в течение пяти-шести лет он станет более значимой фигурой, чем сейчас, мы обсудим этот вопрос. Возможно, что в тот день, когда меня уже не будет в «Атлетико», он сможет сюда перейти.