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Испания. Кубок 2018/2019, 2 раунд 1 X 2
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Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип КолумбияКолумбия 0:0 Логотип АргентинаАргентина 3.13 3.33 2.53
03:30 Матч завершен Логотип СШАСША 1:0 Логотип МексикаМексика - - -
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Симеоне: «Я никогда не позову сына к себе в команду»

сегодня, 07:12

Наставник «Атлетико» Диего Симеоне признался, что не хотел бы быть тренером своего сына Джованни Симеоне, который выступает за «Фиорентину».

У этого парня есть всё, что нужно игроку. Но, к сожалению, я никогда не позову его в свою команду.

Никогда не говори никогда, но это очень сложно, когда ты видишь своего сына в раздевалке, сложно как для него, так и для взаимоотношений.

Если в течение пяти-шести лет он станет более значимой фигурой, чем сейчас, мы обсудим этот вопрос. Возможно, что в тот день, когда меня уже не будет в «Атлетико», он сможет сюда перейти.

Напомним, 23-летний форвард отличился голом в своём первом матче за сборную Аргентины.

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