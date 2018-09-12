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03:30 47’ Логотип БразилияБразилия 3:0 Логотип СальвадорСальвадор - - -
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Роуз: «Швейцария могла повести в два или три мяча»

сегодня, 03:35
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия1 : 0Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияМатч завершен

Защитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Дэнни Роуз после победы над Швейцарией в товарищеском поединке (1:0) отметил, что его команда могла проиграть с крупным счётом.

В перерыве встречи мы не были довольны тем, как мы играем и тем, как прессингуем соперника. Все высказали своё мнение, и я думаю, что во втором тайме мы сыграли намного лучше.

В первой половине встречи нас переиграли. Мы были слегка обескуражены, так как могли пропустить два или три мяча. Очень хорошо, что мы могли накричать друг на друга и признать, что наших усилий недостаточно.

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