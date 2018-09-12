Энрике: «6 игроков „Реала“ в старте? Я не смотрю, кто за какой клуб играет»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике после разгромной победы над Хорватией (6:0) в матче Лиги Наций прокомментировал тот факт, что в стартовом составе «Красной фурии» вышли 6 игроков «Реала» и всего один представитель «Барселоны». Напомним, 48-летний специалист ранее возглавлял каталонский клуб.

Я не обращал на это внимания. Мне было всё равно. Это не игроки той или иной команды. Это футболисты сборной Испании, вот и всё. Я вижу их только в форме национальной команды.

Не имеет смысла сравнивать сборные и клубы. Наша идея заключается в том, чтобы играть в футбол, и сегодня всё было превосходно. Мы начали встречу с некоторой неуверенностью, но после играли блестяще и забили потрясающие голы.