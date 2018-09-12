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Испания. Кубок 2018/2019, 2 раунд 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе -:- Логотип футбольный клуб КадисКадис - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип КолумбияКолумбия 0:0 Логотип АргентинаАргентина 3.13 3.33 2.53
03:30 Матч завершен Логотип СШАСША 1:0 Логотип МексикаМексика - - -
03:30 Матч завершен Логотип БразилияБразилия 5:0 Логотип СальвадорСальвадор - - -
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Энрике: «6 игроков „Реала“ в старте? Я не смотрю, кто за какой клуб играет»

сегодня, 05:37
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания6 : 0Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияМатч завершен

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике после разгромной победы над Хорватией (6:0) в матче Лиги Наций прокомментировал тот факт, что в стартовом составе «Красной фурии» вышли 6 игроков «Реала» и всего один представитель «Барселоны». Напомним, 48-летний специалист ранее возглавлял каталонский клуб.

Я не обращал на это внимания. Мне было всё равно. Это не игроки той или иной команды. Это футболисты сборной Испании, вот и всё. Я вижу их только в форме национальной команды.

Не имеет смысла сравнивать сборные и клубы. Наша идея заключается в том, чтобы играть в футбол, и сегодня всё было превосходно. Мы начали встречу с некоторой неуверенностью, но после играли блестяще и забили потрясающие голы.

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Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 05:47
он то знает что всю Барселону тащит один Месси, и без него испанцы из Барселоны - бревна
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