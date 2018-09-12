Модрич: «Ничего страшного, если я не получу приз лучшему игроку года»

сегодня, 03:02

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич признался, что не боится проиграть в голосовании за лучшего игрока года по версии ФИФА .

Для меня важны успехи команды. Победа в этой номинации – это не то, что больше всего меня беспокоит. Если я не выиграю этот приз, ничего страшного не произойдёт.

Также Модрич прокомментировал разгромное поражение от Испании в матче Лиги Наций (0:6).