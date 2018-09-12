Модрич: «Ничего страшного, если я не получу приз лучшему игроку года»

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич признался, что не боится проиграть в голосовании за лучшего игрока года по версии ФИФА.
Для меня важны успехи команды. Победа в этой номинации – это не то, что больше всего меня беспокоит. Если я не выиграю этот приз, ничего страшного не произойдёт.
Также Модрич прокомментировал разгромное поражение от Испании в матче Лиги Наций (0:6).
Очень жёсткий матч. Первые 20 минут мы играли очень хорошо, у нас было два-три хороших возможности открыть счёт. Мы не забили и пропустили первый гол. А после второго пропущенного мяча наша игра совсем развалилась.
Мы начали играть каждый сам за себя, не помогали партнёрам и не страховали их. Играть подобным образом против такой команды – это самоубийство. Как итог, результат оказался плачевным.
Это тяжёлое поражение, но мы должны извлечь из него уроки. Если мы не будем выкладываться на сто процентов в каждой игре, как на чемпионате мира, то нам будет трудно против любой команды. Особенно против таких соперников, как Испания.