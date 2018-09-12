Абель Эрнандес: «РПЛ однозначно труднее Чемпионшипа»

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес сравнил российскую лигу с английским Чемпионшипом, где он выступал в составе «Халла».

Не ожидал, что российская лига окажется настолько конкурентоспособной. Все команды имеют своё лицо, откровенных слабаков нет. Серьёзный турнир.



РПЛ однозначно труднее Чемпионшипа. Чемпионат России выше уровнем. Игроки отлично подготовлены физически. Против ЦСКА многие закрываются, оставляя нам минимум свободного пространства. В РПЛ забивать голы сложнее, чем в Чемпионшипе.