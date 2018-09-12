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Испания. Кубок 2018/2019, 2 раунд 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе -:- Логотип футбольный клуб КадисКадис - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип КолумбияКолумбия 0:0 Логотип АргентинаАргентина 3.13 3.33 2.53
03:30 Матч завершен Логотип СШАСША 1:0 Логотип МексикаМексика - - -
03:30 Матч завершен Логотип БразилияБразилия 5:0 Логотип СальвадорСальвадор - - -
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Абель Эрнандес: «РПЛ однозначно труднее Чемпионшипа»

сегодня, 09:29

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес сравнил российскую лигу с английским Чемпионшипом, где он выступал в составе «Халла».

Не ожидал, что российская лига окажется настолько конкурентоспособной. Все команды имеют своё лицо, откровенных слабаков нет. Серьёзный турнир.

РПЛ однозначно труднее Чемпионшипа. Чемпионат России выше уровнем. Игроки отлично подготовлены физически. Против ЦСКА многие закрываются, оставляя нам минимум свободного пространства. В РПЛ забивать голы сложнее, чем в Чемпионшипе.

28-летний уругваец подписал с ЦСКА трехлетний контракт. 

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Все комментарии
Kerri
Kerri
сегодня в 10:25
Даже сравнивать нечего!
parallels
parallels ответил Воин666
сегодня в 10:18
Так там 24 команды, а у нас 16, вот и разница в стоимости команд.
нифига себе. думал, 20 максимум.
Воин666
Воин666 ответил parallels
сегодня в 10:06
чемпионшип - 1,11 млрд € рфпл - 784 млн €
Так там 24 команды, а у нас 16, вот и разница в стоимости команд.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:05
Все же есть сомнения.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:51
Хорошее сравнение)))
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:51
Точно,даже Терри,поразмыслив и посмотрев записи игр,решил в "Спартак" не переходить.Теперь "всем коллективом" ежедневно подсчитывают "вероятность перехода в процентах" и "шаги" на пути куда-то.
parallels
parallels
сегодня в 09:46
"Все команды имеют своё лицо, откровенных слабаков нет."

23 сентября увидит слабый клуб. 🐷
parallels
parallels
сегодня в 09:43
чемпионшип - 1,11 млрд €
рфпл - 784 млн €
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