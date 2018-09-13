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Испания. Кубок 2018/2019, 2 раунд 1 X 2
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ФИФА и Федерация футбола Испании выступили против проведения игр в США

сегодня, 14:27
ЖиронаЛоготип футбольный клуб Жирона-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона26.01.2019 Не начался

ФИФА и Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) выступили против проведения матчей Примеры в США.

Ранее сообщалось, что матч 21-го тура чемпионата Испании между «Жироной» и «Барселоной» пройдет в Майами.

В среду прошла встреча президента RFEF Луиса Рубиалеса, главы ФИФА Джанни Инфантино и премьер-министра Испании Педро Санчеса. Все стороны выступили против данной инициативы. RFEF считает, что такой шаг сделан не в интересах болельщиков и игроков, поэтому навредит лиге. По мнению ФИФА, проведение матчей в США ставит бизнес выше футбола. Испанское правительство также против организации игры в Майами, так как это пойдет на пользу движению за независимость Каталонии.

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Все комментарии
Alladins
Alladins
сегодня в 15:09
Скоро опять сменят всё ФИФА и обвинят в коррупции.
Одно слово румын
Одно слово румын
сегодня в 15:05
Здравый смысл должен восторжествовать
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 15:02
Вот Каталонцы и пусть валят за океан и там будут независимыми!Всё равно в Европе с них толку нет!
tuman960
tuman960 ответил КЭТиК
сегодня в 15:01
Т.е. если бы не Каталония, то разрешили бы.
идея как раз каталонцев и клубы из катаалонии
За адекватность
За адекватность
сегодня в 15:01
"ставит бизнес выше футбола."- это ФИФА говорит? Вот это да, удивительно.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:59
Т.е. если бы не Каталония, то разрешили бы.
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 14:57
с огнем играют, Рубиалес с Инфантино в следующий раз встретятся только в Гуантанамо
нечитайло
нечитайло
сегодня в 14:54
не понятно к чему такие завихрения
ndedov
ndedov
сегодня в 14:53
тоже так считаю, играть надо дома
tuman960
tuman960
сегодня в 14:50
все против ,а кто же ЗА,а-а-а-а ЗА те кто провозгласил независимость,а потом жидко обделался и сразу пошёл на попятную!!!!
barcamilan
barcamilan
сегодня в 14:43
вот и правильно, нафик матч чемпа испании проводить в штатах?
Аксинья
Аксинья
сегодня в 14:35
Главный аргумент - Каталонский след...Я еще ране говорил что Пике чего-то замышляет...
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 14:34
Барселонские поганцы хитро мутят воду.
Gloomy59
Gloomy59
сегодня в 14:33
Нашлись смелые люди и сказали америкосам " А не пошли бы Вы на х.............й!!!!!!!!"
УВАЖУХА!
LOpp
LOpp
сегодня в 14:30
так не проводите.
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