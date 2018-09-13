ФИФА и Федерация футбола Испании выступили против проведения игр в США

сегодня, 14:27

ФИФА и Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) выступили против проведения матчей Примеры в США .

Ранее сообщалось, что матч 21-го тура чемпионата Испании между «Жироной» и «Барселоной» пройдет в Майами.