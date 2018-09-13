ФИФА и Федерация футбола Испании выступили против проведения игр в США

ФИФА и Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) выступили против проведения матчей Примеры в США.
Ранее сообщалось, что матч 21-го тура чемпионата Испании между «Жироной» и «Барселоной» пройдет в Майами.
В среду прошла встреча президента RFEF Луиса Рубиалеса, главы ФИФА Джанни Инфантино и премьер-министра Испании Педро Санчеса. Все стороны выступили против данной инициативы. RFEF считает, что такой шаг сделан не в интересах болельщиков и игроков, поэтому навредит лиге. По мнению ФИФА, проведение матчей в США ставит бизнес выше футбола. Испанское правительство также против организации игры в Майами, так как это пойдет на пользу движению за независимость Каталонии.
УВАЖУХА!
УВАЖУХА!