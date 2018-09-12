Кроты испортили газон в преддверии матча «Шахтера» в Лиге чемпионов

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Пресс-служба «Шахтера» сообщила, что на харьковском стадионе «Металлист», где команда проведет свой первый домашний матч группового раунда Лиги чемпионов против «Хоффенхайма», появились кротовьи норы.

Перед матчем #ШахтерХоффенхайм на ОСК «Металлист» в Харькове появились кротовьи норы в районе углового флажка северной трибуны. pic.twitter.com/acX9PMyB5M — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 12 сентября 2018 г.

Встреча назначена на 19 сентября.

Помимо «Хоффенхайма» конкуренцию «горянкам» составят «Манчестер Сити» и «Лион».