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Кроты испортили газон в преддверии матча «Шахтера» в Лиге чемпионов

сегодня, 17:44
ШахтерЛоготип футбольный клуб Шахтер (Донецк)-:-Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм19.09.2018 в 19:55 Не начался

Пресс-служба «Шахтера» сообщила, что на харьковском стадионе «Металлист», где команда проведет свой первый домашний матч группового раунда Лиги чемпионов против «Хоффенхайма», появились кротовьи норы. 

Встреча назначена на 19 сентября.

Помимо «Хоффенхайма» конкуренцию «горянкам» составят «Манчестер Сити» и «Лион». 

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 18:23
Сепаратисты, стопудово!)))
drug01
drug01
сегодня в 18:19
Это новые уловки хозяев!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:19
Следы ведут в Кремль?
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 18:15
Диверсанты.))))
Sergus
Sergus
сегодня в 18:15
У пупсиков после игры позорной всегда такой стадион.
Antonchik
Antonchik
сегодня в 18:13
Уголь искали.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
сегодня в 18:12
Хорошо хоть свиньи не изрыли.
Splurgeloa
Splurgeloa
сегодня в 18:12
Шахтер как раз таки и называют в простонародье - " кроты ".Весьма символично )))
scarp
scarp
сегодня в 18:11
Ясен пень, это российская провокация. Специально выведенные радиоуправляемые кроты с центром управления в Кремле.
LOpp
LOpp ответил hata
сегодня в 18:07
У Шахтёра уже есть такое погоняло.
hata
hata
сегодня в 17:55
Наверное сами прокопали чтобы соперники проваливались во время игры. А своим выдали "карту минных полей" и заставили выучить.
самый добрый
самый добрый
сегодня в 17:52
Вообще, это больше похоже на продукты жизнедеятельности питерских бакланов, которые насытившись полетели в жаркие страны, пролетев над стадионом Металлист.
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 17:51
Прикольно .
hata
hata
сегодня в 17:50
Вот теперь новое погоняло у клуба будет - кроты
самый добрый
самый добрый
сегодня в 17:50
cska.78, а кони всю траву вытаптывают.
cska.78
cska.78
сегодня в 17:46
Бакланы крыши клюют, кроты поле вскапывают :)
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