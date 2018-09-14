Избежавший службы в армии Сон Хын-Мин вернулся в «Тоттенхэм»

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Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын-Мин вернулся в расположение лондонского клуба и приступил к тренировкам.

В конце лета 26-летний форвард выступал на Азиатских играх-2018 в составе сборной Южной Кореи. Сон помог национальной команде одержать победу и тем самым выполнил условие, которое снимает с него воинскую обязанность. В противном случае футболисту пришлось бы отслужить 21 месяц в южнокорейской армии.