Нападающий «Вашингтон Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни после матча регулярного чемпионата МЛС против «Миннесоты Юнайтед» снял свои бутсы и вручил их болельщикам.

Встреча завершилась победой столичной команды со счётом 2:1. Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии результативными действиями не отметился.

When @WayneRooney gives you the boots off his feet. 🤗#UnitedAtHome pic.twitter.com/jjwNofwj3M