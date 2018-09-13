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Источник: Рэшфорд любит МЮ и будет бороться за место в составе

сегодня, 00:56

Маркусу Рэшфорду не хватает игрового времени в «Манчестер Юнайтед», при этом 20-летний форвард не желает уходить в другую команду. Об этом рассказал источник из манкунианского клуба.

Маркус любит клуб и не хочет уходить. Он желает исполнять роль наконечника атак, либо играть чуть глубже.

Он не собирается опускать руки и попытается доказать свои возможности, хотя и знает, что скоро ему, возможно, придется принять серьезное решение.

В четвертом туре АПЛ Маркус вышел на поле на 61-й минуте, но уже через 10 минут получил красную карточку.

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