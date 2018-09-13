Источник: Рэшфорд любит МЮ и будет бороться за место в составе

Маркусу Рэшфорду не хватает игрового времени в «Манчестер Юнайтед», при этом 20-летний форвард не желает уходить в другую команду. Об этом рассказал источник из манкунианского клуба.
Маркус любит клуб и не хочет уходить. Он желает исполнять роль наконечника атак, либо играть чуть глубже.
Он не собирается опускать руки и попытается доказать свои возможности, хотя и знает, что скоро ему, возможно, придется принять серьезное решение.
В четвертом туре АПЛ Маркус вышел на поле на 61-й минуте, но уже через 10 минут получил красную карточку.