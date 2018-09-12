Застенчивый чемпион. Добрый человек с кубком мира

сегодня, 20:00

Франция отпраздновала чемпионство на родной арене, и «Соккер.ру» рассказывает историю парня, которого воспевают сами футболисты Дешама.

В «Лестере» вопреки Раньери

Многими трансферами в команде Клаудио в 2015 году занимался Стив Уолш - известный скаут, знававший разные времена, но имеющий чутье на футболистов. Именно ирландский англичанин выбрал для команды француза, а итальянский наставник сомневался. Его, как и каждого, кто отказывался раньше от Канте, смущали габариты.

Разве может такой малыш выжить в силовой АПЛ ? Но Уолш оказался тем еще троллем. Немолодой уже мужик каждый раз, когда пересекался с Раньери в коридоре, на тренировке и где угодно, здоровался с Клаудио и шутливо шептал ему: «Канте, Канте, Канте, Канте»… Итальянец понимал, что над ним издеваются, но долго не соглашался рискнуть и довериться игроку «Кана».

Но Уолш продавил трансфер. Заплатили за парня, который к тому времени в высших лигах играл всего один год, целых 8 млн евро. Рисковали, но поскольку тот же скаут причастен также к трансферам Мареза и Варди, будем считать, что Раньери крупно повезло с настойчивым Уолшем. Взяли известного только специалистам хавбека Канте, а получили игрока сборной Франции, за которого «Челси» отдал 32 млн фунтов.

Извинения перед соперниками

Позже окажется, что Канте маленький тиран, который держит в страхе всех вокруг? Вряд ли. Вправду застенчивый, милый и очень скромный парень. Ему двадцать семь лет, а в футболе больших достижений всего три года, не наигрался, ему интересны матчи высокого уровня. Давно в списке лучших центральных хавбеков мира и одновременно в рейтинге футболистов с идеальной репутацией.

Знания о том, насколько Канте добряк, порой мешают критически оценивать его игру. Не хочется распинать цифрами и придираться. Как можно ругать Нголо за неудачный матч, если точно знаешь, что плохо сыграл не потому, что ленился на тренировках или загулял? Канте всегда делает все, что может. Не каждый раз получается идеально, но пашет сейчас и будет пахать всегда.

А еще он нереально скромный. Известный киношный доктор назвал бы его поведение отклонением. В августе «Челси» обыграл «Арсенал» со счетом 3:2, а после матча на улице к Канте подошел фанат «канониров». Парень признался, что очень расстроен поражением, на что Канте улыбнулся и сказал: «Извините». Невозможно представить Азара, Погба, Деле Алли, да кого угодно в аналогичной ситуации.

Just met this man. Told him I was an arsenal fan and I was upset about the game this weekend but he smiled at me and said “sorry”. What a guy 😭 pic.twitter.com/L8sukTnc7L — Sharky (@afcSharky) 19 августа 2018 г.

Шулер, учившийся на бухгалтера

На игру Канте смотришь иначе, когда понимаешь, что он - любитель. Человек без большой школы. Вернее, со школой, но не футбольной. У Нголо есть неоконченное образование бухгалтера, ведь не верил, что станет профессиональным футболистом. До 19 лет (возраст Мбаппе) от него все академии отказывались, играл за провинциальный «Сюрен» десять лет, где никогда не видели его родителей – документы подписывала сестра.

Канте был настолько тихим и скромным, что напарники даже не знали, что в 12 лет он потерял отца. Приходил, выходил на поле – работал с теми, кто старше и крупнее, играл, уходил. Такой себе человек дождя. Даже толком разузнать, сколько у него родных братьев и сестер, трудно. Точно жил с восемью другими детьми (4 парня, 4 девочки), но не факт, что могли быть и кузены. Мать и отец работали уборщиками, семья жила скромно, но в обычном ухоженном многоэтажном доме.

Впрочем, сколько бы там родственников ни было – теперь у них все в порядке. Как у самого Канте, ведь оказался не так прост, как думали. В песне, которую напарники по сборной поют в честь хавбека – даже с президентом Франции ее исполняли, есть любопытные слова: «Невысокий, милый и остановил Месси, но все мы знаем, что он - шулер». Судя по интервью самого Канте, слово «читер» французы используют из-за того, как хавбек играет в карты. Неймару и Роналдо пора принимать Канте в покерную сборную?

На скутере вместо спортивных авто

На некоторых фотографиях сам Канте тянется к трофеям – как в детстве, так и сейчас. Но из-за роста и скромности остается на заднем плане. Хорошо, что Н’Зонзи и Умтити за ним присматривают и в обиду не дают. Когда французы праздновали в Москве победу над Хорватией, Стивену даже пришлось приказать напарникам отдать кубок Канте – тот сам стеснялся забрать.

Нголо позже заявил, что трофей довольно тяжелый и очень сияет. Кто бы мог подумать, что из девятой лиги за семь лет можно запрыгнуть на самую вершину? Вернее, приехать на самокате. Именно так Канте передвигался, когда играл во Франции. На тренировки «Лестера» сначала ходил пешком, потом купил себе «Мини», а в результате отказался его менять на спортивный BWM – подарок за чемпионство «Лестера».

Явно не из тех, кому важны автомобили, украшения и дорогая одежда. Все в клубе и сборной знают, почему он бережливый – Нголо зарабатывает деньги для огромной семьи и всегда тихо тратит на благотворительность. Однажды опоздал на тренировку и должен был заплатить 100 фунтов штрафа, но наотрез отказался. Заявил, что не может отдать заработанные деньги – лучше перечислит их в какой-то благотворительный фонд.

От Канте без ума даже парикмахеры

Для многих миллионеров меценатство – эгоизм. Хотят чувствовать превосходство над теми, кто не в состоянии так сильно помогать другим. У Канте, раз невероятно скромный человек, природа порывов другая. Просто знает, что такое бедность и горе, ведь его многодетная семья рано осталась без кормильца. Плюс довольно религиозный, хотя без навязывания своей точки зрения и фанатизма.

Мама учила, что надо пахать, чтобы чего-то добиться – иммигрантка из Мали это поняла быстро. Сестры Канте рано ушли работать, одна даже играла в футбол. И сам будущий чемпион мира подметал парижские улицы. Знает, что есть куда более трудные работы, чем быть футболистом, ведь отдача совсем другая. Во многих профессиях тратишь все драгоценное и невосполнимое время, вкладываешь душу, а в ответ не получаешь ничего. Поэтому Канте ценит, что имеет в футболе.

Это и работа, и развлечение. Конечно, хавбек не живет в шалаше, но не склонен к показухе. Тем и выделяется из общей массы крутых игроков. Настолько обаятельный, что даже парикмахер из Лестера перевез семью в Лондон, чтобы брить голову Канте. Перед нами пример смиренного успешного человека. Не все такими умеют быть, ведь это труд – не показывать червоточину, что прячется в каждом.

Вынужден меняться у Сарри и Дешама

Помните, как на Евро-2016 именно плохая сочетаемость Канте и Погба стала одной из ключевых причин, почему Франция не добрала до уровня чемпионов? Там была серьезная проблема, но за два года Дидье ее почти решил. Теперь в «Челси» пришел Жоржиньо и его тренер Сарри. Команду перестроили на другой лад, а это значит, что снова Канте нужно приспосабливаться, иначе он в основе не нужен.

Но Маурицио оценил, с кем имеет дело, и относится к Нголо уважительно. Ведь ему рассказали, настолько это терпеливый парень. Канте все держит в себе. Перед стартом чемпионата мира в России у француза умер старший брат – пережил снова те же чувства, что после потери отца в детстве, но собрался и провел приличный чемпионат. Теперь снова рубится в чемпионате Англии, где соперники не делают скидок.

«Челси» начал неплохо – с побед, Канте даже забил гол, хотя теперь он ближе к чужим воротам, что оставляет пустые места в опорной зоне команды Сарри. Зато француз все чаще оказывается на ударных позициях, чтобы в паузах на матчи сборных снова играть в центре поля, страхуя Погба и остальных. Тоже устает, тоже ошибается, но даже в немолодом возрасте перед ним поставили задачу измениться, и у Канте уже получается.

Заслужил уважение к себе в «Челси»

Говорили, что Абрамович летом предлагал Нголо двукратное увеличение оклада. Не жаль отдать даже 290 тысяч фунтов в неделю парню, который многим помогает, хотя принципиально этим не хвастается. Тот случай, когда новый контракт будет верным решением. Ведь летом француз отказался от возвращения в Лигу 1 и не подписал контракт с ПСЖ , а теперь старается понять, чего от него хочет Сарри и как надо играть с Жоржиньо? Пусть у Канте получается все, что требуется для личного успеха. Долго ждал и заслужил быть счастливым.

Его близким осталось проконтролировать, чтобы миллионы француза не достались аферистам – такие обожают обманывать именно добрых и наивных. Плюс важно, чтобы рядом появилась мудрая девушка, ведь настолько скромному парню тяжело даже заговорить с женщиной. А еще сложнее уходить от подкатов двуличных персон, желающих заполучить контроль над его сердцем и кошельком. Приятно, что в мире футбола на самом-самом высоком уровне – звезды АПЛ и чемпиона Европы, нашлась такая трогательная история про скромнягу.

Нереального скромнягу. На днях новый вратарь французов Леконт пел перед всеми приветственную песню. Все кричали, махали полотенцами, смеялись, били руками о стол, и только Канте застенчиво сидел, словно его пугал этот шум. Зато когда Бенжамен сел рядом – именно хавбек аплодировал певцу, пока Кимпембе бросал шутки о пении голкипера. Про судьбу Канте когда-то можно будет снять классическую французскую комедию о преодолении препятствий? Посмотрим, но картине о Канте подойдет только хеппи-энд, ведь и футболист прекрасный, и человек, судя по многочисленным отзывам, кроткий и добрый.