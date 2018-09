Застенчивый чемпион. Добрый человек с кубком мира

Франция отпраздновала чемпионство на родной арене, и «Соккер.ру» рассказывает историю парня, которого воспевают сами футболисты Дешама.

В «Лестере» вопреки Раньери

Многими трансферами в команде Клаудио в 2015 году занимался Стив Уолш - известный скаут, знававший разные времена, но имеющий чутье на футболистов. Именно ирландский англичанин выбрал для команды француза, а итальянский наставник сомневался. Его, как и каждого, кто отказывался раньше от Канте, смущали габариты.

Разве может такой малыш выжить в силовой АПЛ ? Но Уолш оказался тем еще троллем. Немолодой уже мужик каждый раз, когда пересекался с Раньери в коридоре, на тренировке и где угодно, здоровался с Клаудио и шутливо шептал ему: «Канте, Канте, Канте, Канте»… Итальянец понимал, что над ним издеваются, но долго не соглашался рискнуть и довериться игроку «Кана».

Но Уолш продавил трансфер. Заплатили за парня, который к тому времени в высших лигах играл всего один год, целых 8 млн евро. Рисковали, но поскольку тот же скаут причастен также к трансферам Мареза и Варди, будем считать, что Раньери крупно повезло с настойчивым Уолшем. Взяли известного только специалистам хавбека Канте, а получили игрока сборной Франции, за которого «Челси» отдал 32 млн фунтов.

Извинения перед соперниками

Позже окажется, что Канте маленький тиран, который держит в страхе всех вокруг? Вряд ли. Вправду застенчивый, милый и очень скромный парень. Ему двадцать семь лет, а в футболе больших достижений всего три года, не наигрался, ему интересны матчи высокого уровня. Давно в списке лучших центральных хавбеков мира и одновременно в рейтинге футболистов с идеальной репутацией.

Знания о том, насколько Канте добряк, порой мешают критически оценивать его игру. Не хочется распинать цифрами и придираться. Как можно ругать Нголо за неудачный матч, если точно знаешь, что плохо сыграл не потому, что ленился на тренировках или загулял? Канте всегда делает все, что может. Не каждый раз получается идеально, но пашет сейчас и будет пахать всегда.

А еще он нереально скромный. Известный киношный доктор назвал бы его поведение отклонением. В августе «Челси» обыграл «Арсенал» со счетом 3:2, а после матча на улице к Канте подошел фанат «канониров». Парень признался, что очень расстроен поражением, на что Канте улыбнулся и сказал: «Извините». Невозможно представить Азара, Погба, Деле Алли, да кого угодно в аналогичной ситуации.

Just met this man. Told him I was an arsenal fan and I was upset about the game this weekend but he smiled at me and said “sorry”. What a guy 😭 pic.twitter.com/L8sukTnc7L