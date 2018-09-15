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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 5 тур 1 X 2
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Испания. Примера 2018/2019, 4 тур 1 X 2
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«Химки» будут сотрудничать с «Монако»

сегодня, 10:31

Генеральный директор ФК «Химки» Василий Иванов сообщил, что клуб планирует начать сотрудничество с «Монако».

Мы объехали несколько академий в Западной Европе — в Гамбурге, во Франкфурте, других городах, изучали их опыт. Как я уже говорил, хотим сделать нашу школу лучшей в стране. Последняя поездка — в Монако, где я встречался с вице-президентом одноимённого клуба Вадимом Васильевым. Мы обсудили перспективы сотрудничества — возможный обмен знаниями, стажировки тренеров и футболистов. Пока наметили направления, дальше будем ещё встречаться, думать, как сделать так, чтобы была польза для обоих клубов. Головина они уже взяли, понимают, что в России могут появляться хорошие футболисты, их нужно только доводить до серьёзного уровня.

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Все комментарии
parallels
parallels
сегодня в 10:59
спартак срочно направляет делегацию переговорщиков в осасуну и сассуоло)
Морозовский
Морозовский
сегодня в 10:51
"Химки" будут поставлять Звёзд в "Монако"! Дело будет поставлено на поток!
Faustello
Faustello ответил Остапчук 67
сегодня в 10:41
Зачем "Химки" нужны "Монако"? Просто выпросили это сотрудничество.
Химки просто Головина в аренду скоро возьмут, на стажировку )))
tuman960
tuman960
сегодня в 10:41
хороший вариант-будет где химикам деньги свои проигрывать!!!Вон Головин как перешёл ещё из казино и не выходил-ловит птицу удачи!!!!
valt134
valt134
сегодня в 10:41
Сотрудничество... Звучит-то как. Просто за казенные деньги проехался в княжество Монако: по казино потусил,да по барам...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 10:35
Зачем "Химки" нужны "Монако"?
Просто выпросили это сотрудничество.
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