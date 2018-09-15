«Химки» будут сотрудничать с «Монако»

Генеральный директор ФК «Химки» Василий Иванов сообщил, что клуб планирует начать сотрудничество с «Монако».

Мы объехали несколько академий в Западной Европе — в Гамбурге, во Франкфурте, других городах, изучали их опыт. Как я уже говорил, хотим сделать нашу школу лучшей в стране. Последняя поездка — в Монако, где я встречался с вице-президентом одноимённого клуба Вадимом Васильевым. Мы обсудили перспективы сотрудничества — возможный обмен знаниями, стажировки тренеров и футболистов. Пока наметили направления, дальше будем ещё встречаться, думать, как сделать так, чтобы была польза для обоих клубов. Головина они уже взяли, понимают, что в России могут появляться хорошие футболисты, их нужно только доводить до серьёзного уровня.