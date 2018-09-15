Геркус: «В Лиге чемпионов „Локомотив“ начнёт с чистого листа»

Президент «Локомотива» Илья Геркус после матча 7-го тура РПЛ с «Динамо» (1:1) в своём Instagram поблагодарил болельщиков своего клуба и выразил надежду, что «железнодорожники» начнут серию успешных выступлений с поединка против «Галатасарая» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Мы не смогли выиграть эту игру. Не смогли, хотя имели хорошие моменты и, казалось, были близки к победе.

Конечно, нам обидно. Но поддержка болельщиков и их вера делают нас сильнее, помогают быстрее найти себя, найти свою игру.

Спасибо вам, тем, кто приходит и бьёт рекорды посещаемости. Более 17 тысяч на « РЖД -Арене» в пятницу – это тот результат, который на сегодняшний день нас вдохновляет и радует.

Впереди Лига чемпионов. В Европе начнём с чистого листа. В ближайшие дни думаем о матче в Турции.