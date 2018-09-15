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Рахимов: «Возможно, нам бы, наоборот, было легче сыграть против Терри»

сегодня, 01:11
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматЗавтра в 19:00 Не начался

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов в преддверии матча 7-го тура РПЛ со «Спартаком» прокомментировал несостоявшийся переход Джона Терри в московский клуб.

Если «Спартак» подписал бы Джона Терри, «Ахмату» стало бы сложнее?

 Может, наоборот, легче. Джон ведь провёл последний официальный матч ещё в мае. Даже если он и поддерживал форму, всё равно у него нет необходимого игрового тонуса. Терри, безусловно, сохранил свой высокий класс, но этого не хватило бы прямо сейчас. По этой причине он вряд ли вышел бы против нас, поэтому при подготовке я не обращал внимания на возможный трансфер англичанина. Да, «Спартаку» сейчас не хватает центральных защитников, но кого именно брать теперь и как выходить из положения, должен думать тренерский штаб московского клуба.

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mangoх12
mangoх12
сегодня в 01:21
и так справитесь
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
сегодня в 01:14
Чего теперь про этого Терри говорить?
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