Рахимов: «Возможно, нам бы, наоборот, было легче сыграть против Терри»

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов в преддверии матча 7-го тура РПЛ со «Спартаком» прокомментировал несостоявшийся переход Джона Терри в московский клуб.

Если «Спартак» подписал бы Джона Терри, «Ахмату» стало бы сложнее?

Может, наоборот, легче. Джон ведь провёл последний официальный матч ещё в мае. Даже если он и поддерживал форму, всё равно у него нет необходимого игрового тонуса. Терри, безусловно, сохранил свой высокий класс, но этого не хватило бы прямо сейчас. По этой причине он вряд ли вышел бы против нас, поэтому при подготовке я не обращал внимания на возможный трансфер англичанина. Да, «Спартаку» сейчас не хватает центральных защитников, но кого именно брать теперь и как выходить из положения, должен думать тренерский штаб московского клуба.