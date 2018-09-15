Хольмен: «Ожидания от игры с Россией? Швеция победит»

Защитник московского «Динамо» и сборной Швеции Себастьян Хольмен поделился ожиданиями от предстоящего матча с Россией в рамках Лиги Наций.

Скоро вы сыграете в Лиге Наций против сборной России. Какие ожидания?

Что Швеция победит. Я надеюсь на это. Я же швед. У нас хорошая команда, я даже однажды забивал за сборную. Швеции надо побеждать после поражения в первом матче от Турции.

Хотели бы сыграть против Шунина?

Если они с Раушем сыграют против меня, будет прикольно.

Не шутили ещё по этому поводу?

Пока нет. Но я хотел бы. Правда, уже после матча.