Томаров: «Очень плохой результат для „Уфы“»

Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров в эфире канала «Матч Премьер» подвел итоги матча 7-го тура РПЛ с ЦСКА (0:3).

Случилась неразбериха. Глупейшая ошибка, которая привела к пропущенному мячу в конце первого тайма, уже в компенсированное время. Не скажу, что это на нас подействовало. Второй тайм мы начали в том же ключе, как и первый. Пропустили контратаку, потом еще одну. Конечно, результат очень плохой для нас. С плохим счетом.