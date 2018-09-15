Сорокин: «Мы выстояли на последних минутах – это важно»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 5 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 1:2 Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль - - -
17:00 Идет второй тайм, 78’ Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 2:1 Логотип футбольный клуб КардиффКардифф - - -
17:00 78’ Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 3:0 Логотип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)Фулхэм - - -
17:00 81’ Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл 0:2 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 3 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг 3:2 Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-96 - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 3:1 Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия М (Менхенгладбах)Боруссия М -:- Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 - - -
Испания. Примера 2018/2019, 4 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 1:1 Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбар - - -
17:15 Идет второй тайм, 62’ Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад 1:0 Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 4 тур 1 X 2
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Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
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16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УфаУфа 0:3 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т -:- Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов - - -
Россия. ФНЛ 2018/2019, 11 тур 1 X 2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луч (Владивосток)Луч 0:1 Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 1:0 Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 2:2 Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2 - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 1:2 Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир - - -
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Сорокин: «Мы выстояли на последних минутах – это важно»

сегодня, 17:50
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 0Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)ЕнисейМатч завершен

Защитник «Рубина» Егор Сорокин прокомментировал победу над «Енисеем» в матче 7-го тура РПЛ.

«Енисей» играл в контроль мяча. Их не устраивал счет. В концовке вперед пошел центральный защитник. Мы выстояли на последних минутах – это важно. Вы знаете, у нас была такая проблема – мы пропускали в концовках. Надеюсь, что больше такого не будет. «Енисей» - очень боевая команда, которая и дома и в гостях играет на победу. Сегодня у нас было много брака в игре. Честно говоря, не знаю с чем это связано. Возможно, отсутствие какой-то концентрации на простых мячах.

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Все комментарии
Пепс
Пепс
сегодня в 18:29
Егор .... Уж с Енисеем то .... Надо было 3 накидать и положить на последние минуты ... Но с 3 мя очками конечно ...оч важно было выиграть ...мож раскрепоститесь .... Удачи
compka
compka
сегодня в 18:11
Иван Коновалов - игрок матча !!!
hata
hata
сегодня в 18:09
Рубиновые не пропустили на последних секундах и сами себе не верят, что такое возможно. Ну будем считать, что сглаз снят.
hata
hata
сегодня в 18:05
Ну, вот дошли до ручки. Так говорит, как будто против топ-клуба играли.
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