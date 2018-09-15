Сорокин: «Мы выстояли на последних минутах – это важно»

Защитник «Рубина» Егор Сорокин прокомментировал победу над «Енисеем» в матче 7-го тура РПЛ .

«Енисей» играл в контроль мяча. Их не устраивал счет. В концовке вперед пошел центральный защитник. Мы выстояли на последних минутах – это важно. Вы знаете, у нас была такая проблема – мы пропускали в концовках. Надеюсь, что больше такого не будет. «Енисей» - очень боевая команда, которая и дома и в гостях играет на победу. Сегодня у нас было много брака в игре. Честно говоря, не знаю с чем это связано. Возможно, отсутствие какой-то концентрации на простых мячах.