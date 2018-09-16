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«Анжи» и «Краснодар» определились с формами на матч

сегодня, 10:58
АнжиЛоготип футбольный клуб Анжи (Махачкала)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар16:30 Не начался

Пресс-служба «Анжи» представила комплекты формы на матч 7-го тура РПЛ против «Краснодара».

Ранее полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал данное противостояние

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Все комментарии
Faustello
Faustello
сегодня в 11:27
Молодежка быков второй уже отгрузила, а ведь мелкие Анжи получше играют чем основа )))
Vik_ont25
Vik_ont25 ответил Шеф спартака
сегодня в 11:26
В сон клонит от Ваших комментариев, любезный.
Faustello
Faustello
сегодня в 11:23
Быки легко разберутся сегодня, молодежка уже 1 вкатила )))
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 11:17
Удачи Анжи .
Желтый цвет - цвет солнца .
Шеф спартака
Шеф спартака
сегодня в 11:16
Ожидается скучный матч, от которого только в сон клонит.
Alladins
Alladins
сегодня в 11:06
Анжи успеха, пора начинать побеждать.
Abverin
Abverin
сегодня в 11:00
Ничья будет украшением формы.
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