«Интер» презентовал третью форму на сезон 2018/19

Пресс-служба «Интера» опубликовала видео-ролик, который посвящен презентации третьей формы команды. Новая форма имеет оригинальный дизайн и расцветку.
Ранее «Ювентус» презентовал третью форму из переработанного пластика.
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Пресс-служба «Интера» опубликовала видео-ролик, который посвящен презентации третьей формы команды. Новая форма имеет оригинальный дизайн и расцветку.
Ранее «Ювентус» презентовал третью форму из переработанного пластика.
Как же Видаль и Модрич сейчас жалеют, что не могут примерить эту форму, если так её можно назвать.)
Как же Видаль и Модрич сейчас жалеют, что не могут примерить эту форму, если так её можно назвать.)
Сегодня 11:37, редактировал Сегодня 11:40
Форма команде соответствует. В ролике видно, что футболку интера швыряют в унитаз, потом унитаз вместе с футболкой разбивают в дребезги и одевают грязную тряпку на интериста. Аха-ха)
Давно так не ржал.
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АХАХАХАХАХАХХАХААХАХАХА
Сегодня 11:37, редактировал Сегодня 11:40
Форма команде соответствует. В ролике видно, что футболку интера швыряют в унитаз, потом унитаз вместе с футболкой разбивают в дребезги и одевают грязную тряпку на интериста. Аха-ха)
Давно так не ржал.
-------------------------------------------------------
АХАХАХАХАХАХХАХААХАХАХА
Давно так не ржал.
Давно так не ржал.