«Локомотив» и «Динамо» определились с экипировкой на московское дерби

Пресс-служба «Динамо» сообщила, что сегодня команда сыграет против «Локомотива» в синей форме. «Железнодорожники», хозяева встречи, выступят в белом.

🏟 #РЖДАрена

🏆 # РПЛ #7тур

⚽ #ЛокомотивДинамо

🕦 19:30

📺 @matchpremier

Динамовцы не могут обыграть @fclokomotiv с 2013го года, за 8 матчей с тех пор лишь три раза сыграв вничью. Но теперь - совсем другие времена. Теперь #мыкоманДа! И нам #всепосилам! Вперед, #Динамо! pic.twitter.com/05nbfcJKpI