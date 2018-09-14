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«Локомотив» и «Динамо» определились с экипировкой на московское дерби

сегодня, 11:49
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо19:30 Не начался

Пресс-служба «Динамо» сообщила, что сегодня команда сыграет против «Локомотива» в синей форме. «Железнодорожники», хозяева встречи, выступят в белом.

Матч 7-го тура РПЛ начнется в 19:30 по московскому времени. Команды рассудит Алексей Матюнин.

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Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 13:01
ТВ картинка будет приятной для глаза.
Командам желаю показать интересный футбол, без травм и судейских ошибок.
А также пожелаю победы ФК,,Динамо"!!! Вперед- Динамо!!!
ВЦСПС 2
ВЦСПС 2
сегодня в 12:15
Локо выйдет в костюмах проводниц, динамо в экипировке ОМОНа.
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