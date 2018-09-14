«Локомотив» и «Динамо» определились с экипировкой на московское дерби

Пресс-служба «Динамо» сообщила, что сегодня команда сыграет против «Локомотива» в синей форме. «Железнодорожники», хозяева встречи, выступят в белом.
🏟 #РЖДАрена— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 14 сентября 2018 г.
🏆 #РПЛ #7тур
⚽ #ЛокомотивДинамо
🕦 19:30
📺 @matchpremier
Динамовцы не могут обыграть @fclokomotiv с 2013го года, за 8 матчей с тех пор лишь три раза сыграв вничью. Но теперь - совсем другие времена. Теперь #мыкоманДа! И нам #всепосилам! Вперед, #Динамо! pic.twitter.com/05nbfcJKpI
Матч 7-го тура РПЛ начнется в 19:30 по московскому времени. Команды рассудит Алексей Матюнин.
Командам желаю показать интересный футбол, без травм и судейских ошибок.
А также пожелаю победы ФК,,Динамо"!!! Вперед- Динамо!!!
Командам желаю показать интересный футбол, без травм и судейских ошибок.
А также пожелаю победы ФК,,Динамо"!!! Вперед- Динамо!!!