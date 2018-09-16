Дуглас Коста удален с поля за плевок в соперника

сегодня, 18:31

Вингер «Ювентуса» Дуглас Коста был удален с поля в матче против «Сассуоло» (2:1) из-за своего хамского поведения.

В конце игры «нероверди» отквитали у «Юве» один мяч. Сначала Коста боднул игрока «Сассуоло» на глазах у судьи.

Succede di tutto dopo il gol della bandiera del Sassuolo: Douglas Costa prima con un tentativo di testata davanti all’arbitro, che solo lo ammonisce!

È assurdo. Assurdo.

Ma seguite i prossimi tweet pic.twitter.com/n2ZefIrG6s — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 16 сентября 2018 г.

Затем в одном из эпизодов игры он локтем ударил игрока соперника Федерико Ди Франческо.

Precedentemente Douglas Costa con una malamente dissimulata gomitata in faccia a gioco fermo.

Anche qui, impunità totale.

E poi capolavoro finale pic.twitter.com/FYHvO8bTr1 — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 16 сентября 2018 г.

После этого Коста еще и плюнул в футболиста.

Douglas Costa sputa addosso all’avversario. 2 minuti dopo che l’ha visto tutto il mondo, il Var proprio non può esimersi.

Roba da minimo 3 giornate.

Ma l’assurdo è come l’arbitro Chieffi avesse potuto condonare un tentativo di testata (e non un testa contro testa) davanti a lui! pic.twitter.com/V6tZAjBZ5k — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 16 сентября 2018 г.

Изначально арбитр встречи показал бразильцу желтую карточку, но посмотрев видеоповтор, изменил свое мнение и выписал Косте прямую красную.