Дуглас Коста удален с поля за плевок в соперника

Вингер «Ювентуса» Дуглас Коста был удален с поля в матче против «Сассуоло» (2:1) из-за своего хамского поведения.
В конце игры «нероверди» отквитали у «Юве» один мяч. Сначала Коста боднул игрока «Сассуоло» на глазах у судьи.
Затем в одном из эпизодов игры он локтем ударил игрока соперника Федерико Ди Франческо.
После этого Коста еще и плюнул в футболиста.
Изначально арбитр встречи показал бразильцу желтую карточку, но посмотрев видеоповтор, изменил свое мнение и выписал Косте прямую красную.
Италия в этом плане вререди планеты всей, когда и в остальных лигах введут эту систему!?
Италия в этом плане вререди планеты всей, когда и в остальных лигах введут эту систему!?