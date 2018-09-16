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Дуглас Коста удален с поля за плевок в соперника

сегодня, 18:31
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 1Логотип футбольный клуб СассуолоСассуолоМатч завершен

Вингер «Ювентуса» Дуглас Коста был удален с поля в матче против «Сассуоло» (2:1) из-за своего хамского поведения.

В конце игры «нероверди» отквитали у «Юве» один мяч. Сначала Коста боднул игрока «Сассуоло» на глазах у судьи.

Затем в одном из эпизодов игры он локтем ударил игрока соперника Федерико Ди Франческо.

После этого Коста еще и плюнул в футболиста.

Изначально арбитр встречи показал бразильцу желтую карточку, но посмотрев видеоповтор, изменил свое мнение и выписал Косте прямую красную.

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Все комментарии
commando
commando
сегодня в 19:55
Так как это игрок Ювентуса дисква будет очень короткая
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил вoлгoдoн
сегодня в 19:49
    MaxForCSKA
    MaxForCSKA
    сегодня в 19:47
    в шахтере воспитали
    Nickolai S
    Nickolai S
    сегодня в 19:46
    Ничего особенного. Ведёт себя согласно клубной философии.
    TypXXI
    TypXXI ответил BESTjuventus10
    сегодня в 19:44
    Зачем мне отвечать на этот дет.сад, зная что кабинентус был унижен этим самым "балетом" в финале лч в самом важном матче буффона. А что касается последних матчей, то уничтожен Лионелем Месси на Камп Ноу. 3-0 или 4-0 не помню уже)
    juchok
    juchok
    сегодня в 19:31
    крыса
    Romeo 777
    Romeo 777
    сегодня в 19:27
    Как шакалёнок поступил. Оправдывает фамилию "Коста".
    BESTjuventus10
    BESTjuventus10 ответил TypXXI
    сегодня в 19:24
    А на вопрос про каталонский балет не ответил. Ну в принципе какой гном такие и болелы.)
    TypXXI
    TypXXI ответил BESTjuventus10
    сегодня в 19:21
    Ты не бомби не бомби, старайся хотя бы выглядеть мужиком)
    Дмитрий Аександров
    Дмитрий Аександров
    сегодня в 19:18
    Урод...
    BESTjuventus10
    BESTjuventus10 ответил TypXXI
    сегодня в 19:15
      TypXXI
      TypXXI ответил holms918
      сегодня в 19:01
      Согласен, на роналду теперь вечером может не хватить(
      TypXXI
      TypXXI ответил BESTjuventus10
      сегодня в 19:00
      А с каких пор вы считаетесь клубом?
      BESTjuventus10
      BESTjuventus10 ответил TypXXI
      сегодня в 18:59
      В кабинетах для королей, а не в таких где пересекаются интересы коррупционеров вроде вас)
        TypXXI
        TypXXI
        сегодня в 18:54
        Юве - дно
        TypXXI
        TypXXI ответил juvenale
        сегодня в 18:53
        А если серьезно тебе на ветку к реалу. Это они уефашный проект. Тем не менее это лучше чем сидеть в грязных дешевых итальянских кабинетах ахаха
        TypXXI
        TypXXI ответил juvenale
        сегодня в 18:50
        Зато ты мой проект. Уловил? Ахаха)
        TypXXI
        TypXXI ответил BESTjuventus10
        сегодня в 18:50
        В кабинетах для королей, а не в таких где пересекаются интересы коррупционеров вроде вас)
        juvenale
        juvenale ответил TypXXI
        сегодня в 18:49
        Не, я про кабинет итальянский
        а я думал ты про уефашный проект
        BESTjuventus10
        BESTjuventus10 ответил TypXXI
        сегодня в 18:43
        Не, я про кабинет итальянский
          Землянин
          Землянин
          сегодня в 18:43
          Дураk, a с повторами теперь безнаказано не прокатит.
          Италия в этом плане вререди планеты всей, когда и в остальных лигах введут эту систему!?
          Bekelman55
          Bekelman55
          сегодня в 18:42
          нафиг он вообще Ювентусу нужен? Поведения игрока Интера
          вoлгoдoн
          вoлгoдoн
          сегодня в 18:41
          Так хотел Кристине понравиться,что перестарался)
          TypXXI
          TypXXI ответил BESTjuventus10
          сегодня в 18:40
          Не, я про кабинет итальянский
          BESTjuventus10
          BESTjuventus10 ответил TypXXI
          сегодня в 18:39
          Вся суть кабинетного мешка и его фанов)
          ты про Барса?
          juvenale
          juvenale
          сегодня в 18:38
          наверное ди франческо оскорблял его на расовой почве...хотя это никак его не оправдывает
          cska plus
          cska plus
          сегодня в 18:38
          Хороший игрок но суперХам.
          holms918
          holms918
          сегодня в 18:38
          В плевке слюны много было.
          BESTjuventus10
          BESTjuventus10
          сегодня в 18:36
          это еще хорошо что в чемпионате команды в ближайшие туры не сложные. а так конечно кроме как идиотом его назвать за такое, некак.
          TypXXI
          TypXXI
          сегодня в 18:35
          Вся суть кабинетного мешка и его фанов)
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