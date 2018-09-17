Фернандеш: «Разговоры о контракте не отвлекают от матча с „Галатасараем“»

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш поделился ожиданиями от выездного матча 1-го тура Лиги чемпионов против «Галатасарая». Напомним, ранее португальский футболист играл в «Бешикташе».

Всегда приятно возвращаться в то место, где ты играл ранее, пусть и за другую команду. Мне уже довелось поиграть на этом стадионе, все осознают, что завтра нас ожидает тяжелая игра. При этом стоит отметить, что все футболисты «Локомотива» готовы к предстоящей встрече, процент настроя и концентрации у каждого игрока находится на высшем уровне.

Самое важное для меня - это игра, поэтому разговоры по поводу контракта меня не отвлекают. Я максимально сконцентрирован на предстоящем матче. Как я уже говорил, мы приехали сюда за победой, постараемся сделать все, чтобы порадовать болельщиков.