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Фернандеш: «Разговоры о контракте не отвлекают от матча с „Галатасараем“»

сегодня, 19:10
ГалатасарайЛоготип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗавтра в 22:00 Не начался

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш поделился ожиданиями от выездного матча 1-го тура Лиги чемпионов против «Галатасарая». Напомним, ранее португальский футболист играл в «Бешикташе».

Всегда приятно возвращаться в то место, где ты играл ранее, пусть и за другую команду. Мне уже довелось поиграть на этом стадионе, все осознают, что завтра нас ожидает тяжелая игра. При этом стоит отметить, что все футболисты «Локомотива» готовы к предстоящей встрече, процент настроя и концентрации у каждого игрока находится на высшем уровне.

Самое важное для меня - это игра, поэтому разговоры по поводу контракта меня не отвлекают. Я максимально сконцентрирован на предстоящем матче. Как я уже говорил, мы приехали сюда за победой, постараемся сделать все, чтобы порадовать болельщиков.

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